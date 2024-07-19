Прогноз банкиров и населения относительно инфляции — Finance.ua

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Прогноз банкиров и населения относительно инфляции

Казна и Политика
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Прогноз банкиров и населения относительно инфляции
Прогноз банкиров и населения относительно инфляции
По информации НБУ, в июле банкиры прогнозируют инфляцию на уровне 8,7%. Это несколько ниже предыдущего прогноза за апрель (9,3%).
Об этом сообщается в данных на сайте НБУ.
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Кроме того, финансовые аналитики ожидают роста цен на 7,1% (последние данные за июнь).
Прогноз банкиров и населения относительно инфляции
Население прогнозирует инфляцию 7,9% (данные за июнь).
Руководители предприятий ожидают роста цен на 9,0% (данные за май).
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Ранее Госстат писал, что инфляция на потребительском рынке в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. составила 2,2%, с начала года — 4,3%.
Базовая инфляция в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. составила 0,5%, с начала года — 3,3%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 17,4% произошел главным образом за счет повышения цен на электроэнергию на 63,6%.
Цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 10,0%.
По материалам:
Finance.ua
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