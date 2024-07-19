Прогноз банкиров и населения относительно инфляции — Finance.ua

Прогноз банкиров и населения относительно инфляции Сегодня 10:05 — Казна и Политика

Прогноз банкиров и населения относительно инфляции

По информации НБУ, в июле банкиры прогнозируют инфляцию на уровне 8,7%. Это несколько ниже предыдущего прогноза за апрель (9,3%).

Об этом сообщается в данных на сайте НБУ.

Кроме того, финансовые аналитики ожидают роста цен на 7,1% (последние данные за июнь).

Население прогнозирует инфляцию 7,9% (данные за июнь).

Руководители предприятий ожидают роста цен на 9,0% (данные за май).

Ранее Госстат писал , что инфляция на потребительском рынке в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. составила 2,2%, с начала года — 4,3%.

Базовая инфляция в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. составила 0,5%, с начала года — 3,3%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 17,4% произошел главным образом за счет повышения цен на электроэнергию на 63,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 10,0%.

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