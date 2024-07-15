Инфляция на потребительском рынке в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. составила 2,2% - Госстат — Finance.ua
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Инфляция на потребительском рынке в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. составила 2,2% - Госстат

Казна и Политика
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Инфляция на потребительском рынке в июне 2024 года по сравнению с маем 2024 составила 2,2%, с начала года — 4,3%. Таким образом, по данным Госстата, индекс инфляции за июнь 2024 года составляет 102,2%. Базовая инфляция в июне 2024 года по сравнению с маем 2024 составила 0,5%, с начала года — 3,3%.
Об этом пишет Держстат.
Инфляция на потребительском рынке в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. составила 2,2% - Госстат
В июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,5%. Больше всего (на 15,5%) подорожали яйца. На 3,2−0,4% выросли цены на продукты переработки зерновых, сахар, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, макаронные изделия, безалкогольные напитки, рис, масло, овощи. В то же время на 2,6−0,1% снизились цены на сало, молоко, мясо и мясопродукты, кисломолочную продукцию, фрукты.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в т. ч. на табачные изделия — на 1,7%, алкогольные напитки — на 0,5%.
Инфляция на потребительском рынке в июне 2024 г. по сравнению с маем 2024 г. составила 2,2% - Госстат
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 17,4% произошел главным образом за счет повышения цен на электроэнергию на 63,6%.
Цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 10,0%.
По материалам:
Finance.ua
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