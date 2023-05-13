Профессии, которые исчезнут из-за войны и искусственного интеллекта — Finance.ua

Профессии, которые исчезнут из-за войны и искусственного интеллекта Сегодня 09:21 — Личные финансы

Профессии, которые исчезнут из-за войны и искусственного интеллекта

Война в Украине и неустанное развитие искусственного интеллекта могут стать причиной исчезновения многих профессий. Например, кассир, телефонный администратор, сборщик на заводе и т. д.

Однако необычайную популярность могут приобрести такие профессии как строители, медики и инженеры, считает президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Он одним из первых в Украине стал применять возможности ChatGPT во время своей работы.

У представителей профессий, взимающих оплату за любые услуги, есть все шансы остаться без работы, ведь их заменят программным обеспечением.

Утратят работу также те, кто занимается бронированием, регистрацией, клиентской поддержкой — их тоже когда-нибудь заменят ПО.

Машинами заменят простые профессии на заводах. Утратят работу операторы баз данных. Что касается водителей, то их работа тоже под угрозой, однако это настанет еще не скоро.

Высоким спросом будут пользоваться педагоги, IT-шники, медики, строители, инженеры, экологи. По словам Милованова, новые технологии не только заберут у людей рабочие места, но и создадут новые, не требующие тяжелого физического труда.

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