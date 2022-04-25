Продолжение войны в Украине отразится на курсе доллара летом, возможны два сценария — прогноз — Finance.ua
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Продолжение войны в Украине отразится на курсе доллара летом, возможны два сценария — прогноз

Сегодня 10:01Валюта
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Продолжение войны в Украине отразится на курсе доллара летом, возможны два сценария — прогнозПродолжение войны в Украине отразится на курсе доллара летом, возможны два сценария — прогноз
Дальнейшее продолжение войны в Украине повлияет на отечественный валютный рынок, эксперты рассматривают два возможных сценария: девальвацию гривны, или наоборот, ревальвацию.
Об этом пишет «Телеграф».
По словам экономического эксперта Даниила Монина, уже летом доллар может стоить 35 гривен.
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«Бизнес тем или иным способом будет формировать спрос на валюту. Экспорт сильно ограничен и предприятия продолжают разрушаться. Поэтому товары будут все больше и больше импортными, тем более что внутреннее производство сейчас находится под физической опасностью в виде ракетных ударов», — говорит он.
В то же время он уточняет, что укрепить курс гривны могут переводы «заробитчан» и продажа украинцами своих долларовых «заначек на черный день».
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В свою очередь, финансовый эксперт Борис Кушнирук отмечает, что бизнес действительно заинтересован в девальвации гривны, что поможет сделать украинский экспорт более конкурентоспособным на мировом рынке. Впрочем, прогноз на лето у Кушнирука другой.
«Валютных резервов у НБУ для поддержки нынешнего коридора наличного обмена — не более 10% к официальному курсу доллара (32,5 грн. — ред.), вполне достаточно. Добавьте к этому фактор финансовой помощи для Украины от стран Запада, которую будут обменивать на гривну для финансирования бюджета. Все больше беженцев будут возвращаться назад и будут обменивать в Украине валюту. Поэтому я не исключаю, что к лету курс гривны к доллару в обменниках даже укрепится», — считает эксперт.

Узнавайте о курсах валют на Finance.ua

По материалам: УНІАН
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