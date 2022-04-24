Эксперты объяснили, что сейчас происходит с курсом доллара — Finance.ua
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Эксперты объяснили, что сейчас происходит с курсом доллара

Сегодня 12:00Валюта
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Наличный курс доллара в Украине ежедневно колеблется в пределах 10 копеек — эксперты говорят, что такой показатель свидетельствует о стабильности гривны.
Известно, что в марте многие украинцы доверили банкам свои средства, тем самым укрепив национальную валюту и банковскую систему страны.
Как показывают цены на черном рынке — от 32 до 32,5 грн за доллар в зависимости от города, меняли также верят в стабильность национальной валюты и не пытаются спекулировать на курсе доллара. Небольшая разница в курсе скорее зависит от близости к передовой — на востоке страны курс на черном рынке немного выше, на западе — чуть ниже, но глобальной разницы все-таки нет", — объясняет финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

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Что касается прогноза на май, то эксперты отмечают, что курс будет стабильным. Это связано с сокращением в условиях войны спроса и предложения на иностранную валюту.
В Украине до конца полномасштабной войны России заморозили курс доллара на уровне 29,25 грн. По крайней мере, до окончания военного положения будут именно такие валютные показатели.
Смотрите больше про курсы валют на видео 🎥
По материалам: УНІАН
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