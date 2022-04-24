Эксперты объяснили, что сейчас происходит с курсом доллара — Finance.ua

Эксперты объяснили, что сейчас происходит с курсом доллара

Сегодня 12:00 — Валюта

Наличный курс доллара в Украине ежедневно колеблется в пределах 10 копеек — эксперты говорят, что такой показатель свидетельствует о стабильности гривны.

Известно, что в марте многие украинцы доверили банкам свои средства, тем самым укрепив национальную валюту и банковскую систему страны.

Как показывают цены на черном рынке — от 32 до 32,5 грн за доллар в зависимости от города, меняли также верят в стабильность национальной валюты и не пытаются спекулировать на курсе доллара. Небольшая разница в курсе скорее зависит от близости к передовой — на востоке страны курс на черном рынке немного выше, на западе — чуть ниже, но глобальной разницы все-таки нет", — объясняет финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Что касается прогноза на май, то эксперты отмечают, что курс будет стабильным. Это связано с сокращением в условиях войны спроса и предложения на иностранную валюту.

В Украине до конца полномасштабной войны России заморозили курс доллара на уровне 29,25 грн. По крайней мере, до окончания военного положения будут именно такие валютные показатели.

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