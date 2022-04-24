Эксперты объяснили, что сейчас происходит с курсом доллара — Finance.ua

Наличный курс доллара в Украине ежедневно колеблется в пределах 10 копеек — эксперты говорят, что такой показатель свидетельствует о стабильности гривны.
Известно, что в марте многие украинцы доверили банкам свои средства, тем самым укрепив национальную валюту и банковскую систему страны.
Как показывают цены на черном рынке — от 32 до 32,5 грн за доллар в зависимости от города, меняли также верят в стабильность национальной валюты и не пытаются спекулировать на курсе доллара. Небольшая разница в курсе скорее зависит от близости к передовой — на востоке страны курс на черном рынке немного выше, на западе — чуть ниже, но глобальной разницы все-таки нет", — объясняет финансовый эксперт Василий Невмержицкий.