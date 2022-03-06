ПриватБанк ввел кредитные каникулы по рассрочкам — Finance.ua
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ПриватБанк ввел кредитные каникулы по рассрочкам

Сегодня 15:10Кредит&Депозит
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ПриватБанк ввел кредитные каникулы по рассрочкамПриватБанк ввел кредитные каникулы по рассрочкам, dnepr.info
Для клиентов, которые до начала войны приобрели что-то через программы «Оплата частями» или «Мгновенная рассрочка» и не имели просрочки обязательств, до 1 июня будут действовать кредитные каникулы.
Об этом сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга на своей странице в Facebook.
«Если до войны вы приобрели что-то в „Оплату частями“ или „Мгновенную рассрочку“, не стоит беспокоиться об обязательных платежах. ПриватБанк объявил кредитные каникулы до 1 июня для всех клиентов, кроме тех, кто имел просрочку обязательств более 90 дней», — говорится в сообщении.
Для остальных вносить платежи сейчас не обязательно, просрочка не будет формироваться.

Справка Finance.ua:

  • в случае истечения срока действия карты, перевыпускать ее не следует. ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней;
  • банк также до конца марта отменил для всех торговых предприятий и компаний комиссии за прием безналичной оплаты картами через терминалы на кассах. В настоящее время работают более 10 тысяч терминалов банка;
  • ПриватБанк в полном объеме совершил авансовое перечисление в государственный бюджет 28 млрд грн годовых дивидендов.

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По материалам: Finance.UA
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