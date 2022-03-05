ПриватБанк отменил для всех магазинов комиссию за безналичную оплату картами — Finance.ua

ПриватБанк отменил для всех магазинов комиссию за безналичную оплату картами

Сегодня 12:11 — Личные финансы

Государственный ПриватБанк с сегодняшнего дня и до конца марта отменил для всех торговых предприятий и компаний комиссии за прием безналичной оплаты картами через терминалы на кассах. В настоящее время работают более 10 тысяч терминалов банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Ради безопасности каждого украинца мы призываем украинский бизнес на время военного положения сделать приоритетом безналичную оплату товаров банковскими картами. Сегодня украинцам нужны жизненно важные товары и услуги, оплата которых наличными является дополнительным фактором опасности», — говорится в сообщении.

График работы. Как отметили в пресс-службе, 5-8 марта ПриватБанк будет работать — отделения откроются, где это возможно, и будут работать в сокращенном режиме: с 10 до 13 часов.

С 5 марта 2022 года в сети ПриватБанка работают:

643 отделения;

5 190 банкоматов с наличными;

10296 терминалов на кассах.

Справка Finance.ua:

Национальная платежная система «Простор» временно отменила межбанковские комиссии (интерчейндж) по операциям оплаты товаров и услуг с помощью платежных карт Простир;

платежная система Visa приостанавливает межбанковскую комиссию для внутренних транзакций в торговых точках Украины.



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