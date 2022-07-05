ПриватБанк ограничит расходы по картам клиентов: при каких условиях — Finance.ua

ПриватБанк ограничит расходы по картам клиентов: при каких условиях Сегодня 15:02 — Финтех и Карты

ПриватБанк ограничит расходы по картам клиентов: при каких условиях

Приватбанк ограничит расходы по картам клиентов, если при обороте 500 тысяч гривен в месяц они не смогут или откажутся документально подтвердить свои доходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госбанк.

«Мы будем запрашивать дополнительное подтверждение источников доходов у клиентов, которые за месяц превысили оборот в 500 тыс. гривен по личным картам и при этом не имеют подтверждающих документов», — пояснили в ПриватБанке.

В таких случаях, как уточнили в банке, у клиента будут запросят источники происхождения средств, а также попросят актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.

«Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через Приват24, Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы — на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции», — отметили в банке.

Напомним, в апреле Нацбанк принял постановление, которым определил порядок действия для банков в случае зачисления наличных средств на счета физлиц на сумму более 400 тысяч гривен и непредоставление документов об источнике происхождения средств по запросу банка.

Справка Finance.ua:

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