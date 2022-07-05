ПриватБанк ограничит расходы по картам клиентов: при каких условиях — Finance.ua
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ПриватБанк ограничит расходы по картам клиентов: при каких условиях

Финтех и Карты
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ПриватБанк ограничит расходы по картам клиентов: при каких условиях
ПриватБанк ограничит расходы по картам клиентов: при каких условиях
Приватбанк ограничит расходы по картам клиентов, если при обороте 500 тысяч гривен в месяц они не смогут или откажутся документально подтвердить свои доходы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госбанк.
«Мы будем запрашивать дополнительное подтверждение источников доходов у клиентов, которые за месяц превысили оборот в 500 тыс. гривен по личным картам и при этом не имеют подтверждающих документов», — пояснили в ПриватБанке.
В таких случаях, как уточнили в банке, у клиента будут запросят источники происхождения средств, а также попросят актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.

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«Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через Приват24, Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы — на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции», — отметили в банке.
Напомним, в апреле Нацбанк принял постановление, которым определил порядок действия для банков в случае зачисления наличных средств на счета физлиц на сумму более 400 тысяч гривен и непредоставление документов об источнике происхождения средств по запросу банка.

Справка Finance.ua:

  • в последнее время клиенты ПриватБанка начали жаловаться на блокировку карт. В частности, люди заявляют о том, что не могут в обычном режиме распоряжаться своими средствами. Как объяснил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, это связано с незаконными транзакциями и подозрительными переводами средств;
  • ПриватБанк запустил новый сайт аккредитованного центра сертификации ключей;
  • ПриватБанк приступил к выплате переводов Western Union с денежной помощью внутренне перемещенным лицам от международных организаций для украинцев, которые в результате войны были вынуждены искать убежище в безопасных регионах и которым на момент получения помощи исполнилось от 14 до 18 лет.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
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По материалам:
РБК-Україна
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