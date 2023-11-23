ПриватБанк начал принимать значительно изношенную или поврежденную валюту — Finance.ua

ПриватБанк начал принимать значительно изношенную или поврежденную валюту Сегодня 16:04 — Валюта

ПриватБанк начал принимать значительно изношенную или поврежденную валюту

Государственный ПриватБанк запустил услугу по приему валюты на инкассо. Такая операция уже месяц доступна в Днепре в рамках пилотного проекта.

Об этом ПриватБанк рассказал в комментарии Экономической правде.

Условия операции инкассо в этом учреждении следующие: комиссия составляет 10%, сумму зачисляют на валютную карту клиента (достаточно оформить виртуальную карту).

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В банке уточнили, что принимают на инкассо только доллары и евро.

До конца года прием валюты на инкассо сделают доступным во всех отделениях ПриватБанка по Украине.

Напомним, с 20 июня ПриватБанк возобновил сделки с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания, включая услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины изменил нормативные акты и разъяснил банкам и финансовым компаниям после возникновения проблем с обменом «старых» и изношенных долларов весной 2023 года. Ситуацию удалось стабилизировать;

в НБУ спрогнозировали, как рынок отреагирует на переход к плавающему курсу.

Економічна Правда По материалам:

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