ПриватБанк начал принимать значительно изношенную или поврежденную валюту — Finance.ua

ПриватБанк начал принимать значительно изношенную или поврежденную валюту
Государственный ПриватБанк запустил услугу по приему валюты на инкассо. Такая операция уже месяц доступна в Днепре в рамках пилотного проекта.
Об этом ПриватБанк рассказал в комментарии Экономической правде.
Условия операции инкассо в этом учреждении следующие: комиссия составляет 10%, сумму зачисляют на валютную карту клиента (достаточно оформить виртуальную карту).
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В банке уточнили, что принимают на инкассо только доллары и евро.
До конца года прием валюты на инкассо сделают доступным во всех отделениях ПриватБанка по Украине.
Напомним, с 20 июня ПриватБанк возобновил сделки с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания, включая услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют.
Справка Finance.ua:
- Национальный банк Украины изменил нормативные акты и разъяснил банкам и финансовым компаниям после возникновения проблем с обменом «старых» и изношенных долларов весной 2023 года. Ситуацию удалось стабилизировать;
- в НБУ спрогнозировали, как рынок отреагирует на переход к плавающему курсу.
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