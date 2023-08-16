Обменники накапливают изношенные доллары: профильная ассоциация просит Раду и НБУ повлиять на рынок — Finance.ua

Обменники накапливают изношенные доллары: профильная ассоциация просит Раду и НБУ повлиять на рынок Сегодня 12:21 — Валюта

Обменники накапливают изношенные доллары: профильная ассоциация просит Раду и НБУ повлиять на рынок

Ассоциация финансовых компаний «Финансовый омбудсман» (ФИНОМ) обратилась в Национальный банк и Верховную Раду с просьбой повлиять на ситуацию на рынке торговли наличной иностранной валютой. Поскольку во многих пунктах обмена валют накопилось большое количество изношенных наличных денег.

Об этом говорится на сайте ФИНОМ.

«Накопление в кассах изношенной валюты, которую категорически отказывается покупать потребитель, приводит к уменьшению объема оборотных активов финансовых компаний. Многочисленные обращения финансовых компаний к банкам по заключению договоров инкассо, к сожалению, не привели к положительным результатам», — говорится в пресс-релизе.

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В ассоциации отмечают, что решения Нацбанка положительно повлияли на ситуацию с обменом валюты, однако проблема окончательно не решена. В частности, НБУ разрешил учреждениям снимать валюту со своих счетов в банках для подкрепления касс долларами. Однако у многих обменников нет таких остатков.

ФИНОМ предлагает следующие решения:

определить государственный банк приёма от небанковских финансовых учреждений валюты с признаками износа;

предоставить возможность обменникам проводить операции инкассо непосредственно или с помощью банка Украины;

разрешить прямое сотрудничество обменников с банками по купле-продаже иностранной валюты.

Справка Finance.ua:

совместные усилия НБУ и участников рынка привели к нормализации ситуации с обменом наличной иностранной валюты. Теперь задача — доказать украинцам, что банкноты иностранной валюты имеют одинаковый эквивалент стоимости, независимо от года выпуска или дизайна.

УБР По материалам:

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