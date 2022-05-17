ПриватБанк меняет условия по кредитным картам: к чему готовиться — Finance.ua

ПриватБанк меняет условия по кредитным картам: к чему готовиться

ПриватБанк с 1 июня снимает льготные условия по своим кредиткам.

Об этом банк сообщил в ответ на вопросы на профильном форуме «Минфина».

«С 1 июня обслуживание карты возвращаем на обычные условия», — отметили в банке.

Что это предусматривает? Кредитная ставка будет повышена до 3,5%, а кредитные каникулы отменяются.

Льготные условия по кредитным каникулам, по которым пользователи могли вносить средства на кредитные карты по собственному желанию, также закончатся с 1 июня. При этом в банке изданию Obozrevatel уточнили, что клиентам, которые не смогут платить по кредиту, предложат вариант для решения проблемы.

Читайте также ПриватБанк вернул популярную до войны услугу

По словам пресс-секретаря ПриватБанка Олега Серги, украинцы, проживающие в регионах без активных боевых действий, по собственному желанию продолжат возвращать долги.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк вместе с платежными системами Visa и Mastercard запустил благотворительную инициативу, в рамках которой направит одну гривну с каждой оплаты картой покупок за рубежом на нужды Вооруженных сил Украины.



Кстати, monobank возобновил программы кредитования — «Рассрочку» и «Покупку частями».



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.