ПриватБанк меняет условия по кредитным картам: к чему готовиться — Finance.ua
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ПриватБанк меняет условия по кредитным картам: к чему готовиться

Сегодня 16:19Кредит&Депозит
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ПриватБанк с 1 июня снимает льготные условия по своим кредиткам.
Об этом банк сообщил в ответ на вопросы на профильном форуме «Минфина».
«С 1 июня обслуживание карты возвращаем на обычные условия», — отметили в банке.
Что это предусматривает? Кредитная ставка будет повышена до 3,5%, а кредитные каникулы отменяются.
Льготные условия по кредитным каникулам, по которым пользователи могли вносить средства на кредитные карты по собственному желанию, также закончатся с 1 июня. При этом в банке изданию Obozrevatel уточнили, что клиентам, которые не смогут платить по кредиту, предложат вариант для решения проблемы.
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По словам пресс-секретаря ПриватБанка Олега Серги, украинцы, проживающие в регионах без активных боевых действий, по собственному желанию продолжат возвращать долги.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк вместе с платежными системами Visa и Mastercard запустил благотворительную инициативу, в рамках которой направит одну гривну с каждой оплаты картой покупок за рубежом на нужды Вооруженных сил Украины.
  • Кстати, monobank возобновил программы кредитования — «Рассрочку» и «Покупку частями».

Если нужно снять наличные деньги: простые советы

По материалам: Сьогодні
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