ПриватБанк вернул популярную до войны услугу — Finance.ua

ПриватБанк вернул популярную до войны услугу
Сегодня 12:21 — Личные финансы
ПриватБанк и Укрзализныця возобновили продажу железнодорожных билетов в Приват24 с 14 мая.
Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.
Укрзалізниця возобновила продажу железнодорожных билетов через Приват24 и другие удобные каналы продаж ПриватБанка.
С 14 мая удобно покупать билеты на поезд снова можно онлайн в Приват24, на сайте bilet.pb.ua, а также в любом из более 9800 терминалов самообслуживания и в отделениях банка.
Напомним, ПриватБанк и Payoneer запустили интеграцию в приложении Приват24.
Теперь пользователи смогут:
- удобно пользоваться своим аккаунтом Payoneer (привязать к Приват24 существующий или создать новый), просматривать историю транзакций;
- выводить средства с Payoneer на карты и счета;
- открывать интернет-карты в процессе вывода средств, принимать платежи в валюте;
- мгновенно получать реквизиты по балансам в USD и EUR для приема платежей за предоставленные услуги.
Справка Finance.ua:
- услугами ПриватБанка постоянно пользуются почти 18 миллионов украинцев, а клиентов диджитал-банка Приват24 сейчас 13,5 миллиона.
- ПриватБанк с 1 марта 2022 года ввел кредитные каникулы для клиентов физических лиц по всем кредитным картам;
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- с 1 марта 2022 года по 1 июня 2022 года ПриватБанк ввел кредитные каникулы для бизнеса.