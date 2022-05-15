ПриватБанк вернул популярную до войны услугу — Finance.ua

ПриватБанк вернул популярную до войны услугу

Сегодня 12:21 — Личные финансы

ПриватБанк и Укрзализныця возобновили продажу железнодорожных билетов в Приват24 с 14 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Укрзалізниця возобновила продажу железнодорожных билетов через Приват24 и другие удобные каналы продаж ПриватБанка.

С 14 мая удобно покупать билеты на поезд снова можно онлайн в Приват24, на сайте bilet.pb.ua , а также в любом из более 9800 терминалов самообслуживания и в отделениях банка.

Напомним, ПриватБанк и Payoneer запустили интеграцию в приложении Приват24.

Теперь пользователи смогут:

удобно пользоваться своим аккаунтом Payoneer (привязать к Приват24 существующий или создать новый), просматривать историю транзакций;

выводить средства с Payoneer на карты и счета;

открывать интернет-карты в процессе вывода средств, принимать платежи в валюте;

мгновенно получать реквизиты по балансам в USD и EUR для приема платежей за предоставленные услуги.

Справка Finance.ua:

услугами ПриватБанка постоянно пользуются почти 18 миллионов украинцев, а клиентов диджитал-банка Приват24 сейчас 13,5 миллиона.

ПриватБанк с 1 марта 2022 года ввел кредитные каникулы для клиентов физических лиц по всем кредитным картам;

с 1 марта 2022 года по 1 июня 2022 года ПриватБанк ввел кредитные каникулы для бизнеса.

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