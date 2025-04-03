Президент США ввел чрезвычайное положение в экономике для новых тарифов — Finance.ua
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Президент США ввел чрезвычайное положение в экономике для новых тарифов

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Президент США ввел чрезвычайное положение в экономике для новых тарифов
Президент США ввел чрезвычайное положение в экономике для новых тарифов
В целях расширения собственных полномочий по введению таможенных тарифов против других государств Дональд Трамп издал указ о введении в США чрезвычайного положения в связи с угрозой экономике страны.
Текст указа обнародован на официальной странице Белого дома.
«Я, Дональд Дж. Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, считаю, что основные условия, включая отсутствие взаимности в наших двусторонних торговых отношениях, различные тарифные ставки и нетарифные барьеры, а также экономическую политику торговых партнеров США, которая подавляет внутреннюю заработную плату и потребление, о чем свидетельствует большой и постоянный ежегодный дефицит торговли товарами США, представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и экономике», — говорится в документе.
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При этом подчеркивается, что угроза имеет источник преимущественно за пределами Соединенных Штатов, «во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах мировой торговой системы».
Поэтому, отметил Трамп, он объявляет «чрезвычайное положение в связи с этой угрозой».
Напомним, в среду Дональд Трамп объявил, что торговый дефицит США «достиг рекордных $1,2 триллиона». Он заявил о введении тарифов на уровне не менее 10% почти на весь импорт, а также в размере дополнительных ставок на товары из разных стран.
По материалам:
Укрінформ
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