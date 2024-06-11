Президент Польши подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины — Finance.ua

Президент Польши подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины
Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны. Она предусматривает продление до 30 сентября 2025 года легальности пребывания украинских беженцев.
Об этом пишет издание PAP.
Как пишет издание, президент Польши Анджей Дуда подписал поправку в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории страны.
«Поправка к закону продлевает до 30 сентября 2025 года срок временной защиты для граждан Украины, который, согласно действующему законодательству, истекает 30 июня 2024 года. Продление временной защиты до 30 сентября 2025 года также связано с продлением доступа к медицинским услугам, семейным и социальным выплатам, выплатам, выплачиваемым учреждением социального страхования, а также возможностью пребывания в коллективных средствах размещения», — отмечает издание.
Также отмечается, что поправка предусматривает поставить назначение и выплату помощи на воспитание и помощи «Хороший старт» в зависимость от того, выполняет ли ребенок, соответственно, обязанность ежегодной дошкольной подготовки, обязанность школьного обучения или обязанность обучения в детском саду или в школе, принадлежащих к польской системе образования.
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