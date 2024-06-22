Представлены новые электромобили Audi S e-tron GT и Audi RS e-tron GT: самые мощные в истории компании — Finance.ua

Представлены новые электромобили Audi S e-tron GT и Audi RS e-tron GT: самые мощные в истории компании Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

Представлены новые электромобили Audi S e-tron GT и Audi RS e-tron GT: самые мощные в истории компании

Еще с 2021 года седан Audi e-tron GT был настоящим знаковым флагманом всеобщей электрификации немецкой компании — и вот теперь пришел черед его обновлений.

Список улучшений получился настолько большим, что компания Audi решила даже добавить отдельную новую версию. Итак, вместо Audi e-tron GT отныне линейку модели открывает электромобиль под названием Audi S e-tron GT.

Электрический седан Audi S e-tron GT отличается узнаваемым и одновременно новым дизайном: силуэт не изменился, но передний бампер и вставка радиаторной решетки теперь полностью новые.

Аналогично, как и 20-дюймовые колесные диски. Кроме того, добавлены новые варианты цвета кузова и PDLC-крыша: он может становиться полупрозрачным или полностью непрозрачным по команде электроники.

Однако самое главное — добавлен новый задний электромотор, развивающий мощность до 415 кВт или 564 л.с.; вместе с передним электромотором (176 кВт или 239 л.с.), суммарная мощность электромобиля Audi S e-tron GT составляет 500 кВт или 680 лошадей.

Благодаря этому, седан Audi S e-tron GT демонстрирует ускорение до сотни за 3,4 секунды и максимальную скорость 245 км/ч.

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Также специалисты Audi поработали над аккумулятором. Он имеет неизменную емкость (номинально 105 кВт-ч, реально используется 97 кВт-ч, обещанный запас хода — до 609 км), но стал легче на 9 кг (теперь 625 кг) и получил новую улучшенную систему охлаждения.

Похоже, это позволило расширить возможности быстрой зарядки: аккумулятор может принимать ток пиковой мощностью до 320 кВт — то есть, на 50 кВт больше, чем раньше.

Аналогичный аккумулятор используется и в спортивном электромобиле Audi RS e-tron GT, который тоже получил похожую порцию обновлений: новый «нос» и опционные 21-дюймовые колесные диски AVUS, руль с нулевой отметкой и сиденье с красной прострочкой, новые функции Audi Virtual Copit.

Однако главной особенностью электромобиля Audi RS e-tron GT является существенное увеличение мощности — вплоть до 630 кВт или 856 л.с. — что позволяет набирать сотню за 2,8 секунды и достигать 250 км/ч максимальной скорости. Или еще больше, ведь для Audi RS e-tron GT доступно исполнение performance, что означает дополнительное повышение мощности и динамики.

Так, электромобиль Audi RS e-tron GT performance предлагает мощность 680 кВт или 925 л.с. и динамику ускорения 0−100 км/ч за 2,5 секунды. Однако максимальная скорость неизменна — 250 км/ч.

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Среди других особенностей электромобилей Audi RS e-tron GT и Audi RS e-tron GT performance стоит отметить мощный тормоз, возможность настройки двух индивидуальных режимов вождения (RS1 или RS2), повышенную производительность инверторов питания электромоторов.

Ну и, разумеется, повышенная цена: если стоимость Audi S e-tron GT в Европе будет начинаться от 126 тыс. евро, то электромобиль Audi RS e-tron GT будет стоить уже от 147,5 тыс. евро, а максимальная версия Audi RS e-tron GT performance и вообще оценивается в сумму от 160,5 тыс. евро.

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