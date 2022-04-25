Предприниматели получили 3,2 млрд грн доступных кредитов — Finance.ua

Всего с момента старта программы субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 37724 кредита на общую сумму 99,5 млрд грн.
Из них:
10,18 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;
57,42 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов;
24,68 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;
6,87 млрд грн — кредиты для с/х производителей, в т.ч. 0,5 млрд грн на инвестиционные цели.
Напомним, в марте 2022 г. для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью обеспечения посевной кампании, а также для поддержки и активизации предпринимательской деятельности в период действия военного положения Правительство внесло ряд изменений в Государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%». Изменениями предусмотрены существенные упрощения для кредитования, в частности возможность получения льготных кредитов под 0% годовых с гарантией от Правительства Украины на уровне 80%.
Инфографика: Министерство финансов
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.