Предприниматели получили 3,2 млрд грн доступных кредитов — Finance.ua

Предприниматели получили 3,2 млрд грн доступных кредитов

Предприниматели получили 3,2 млрд грн доступных кредитов

Банки выдали 776 льготных кредитов бизнесам на 3,2 млрд грн за прошлую неделю.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Всего с момента старта программы субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 37724 кредита на общую сумму 99,5 млрд грн.

Из них:

10,18 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;

57,42 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов;

24,68 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;

6,87 млрд грн — кредиты для с/х производителей, в т.ч. 0,5 млрд грн на инвестиционные цели.

Напомним, в марте 2022 г. для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью обеспечения посевной кампании, а также для поддержки и активизации предпринимательской деятельности в период действия военного положения Правительство внесло ряд изменений в Государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%». Изменениями предусмотрены существенные упрощения для кредитования, в частности возможность получения льготных кредитов под 0% годовых с гарантией от Правительства Украины на уровне 80%.

Инфографика: Министерство финансов

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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