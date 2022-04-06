Правительство вводит льготное кредитование торговых сетей — Finance.ua

Правительство вводит льготное кредитование торговых сетей
Кабмин решил поддержать украинские торговые сети, предоставив возможность привлекать льготные кредиты до 1 млрд грн сроком на 1 год под 5%.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.
Цель программы:
уберечь магазины от закрытия, пополнить оборотные средства и проводить с украинскими производителями своевременные расчеты за продукты.
«Продовольственные сети сегодня фактически стали объектами критической инфраструктуры. Правительство тесно сотрудничает с такими сетями, чтобы во всех городах и селах находились продукты питания, социальные товары и вещи первой необходимости», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, магазины могут рассчитывать на помощь государства, поскольку власти осознают ряд форс-мажоров и проблем, с которыми вынуждены были столкнуться торговые сети.
Справка Finance.ua:
украинский необанк monobank с 1 апреля снизил ставку по всем кредитным продуктам банка;
во время военного положения будет действовать 100% гарантия вкладов физических лиц. Такой законопроект № 5542-1 Верховная Рада Украины приняла во втором чтении.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.