Правительство вводит льготное кредитование торговых сетей — Finance.ua

Правительство вводит льготное кредитование торговых сетей

Сегодня 12:02 — Личные финансы

Правительство вводит льготное кредитование торговых сетей

Кабмин решил поддержать украинские торговые сети, предоставив возможность привлекать льготные кредиты до 1 млрд грн сроком на 1 год под 5%.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

Цель программы:

уберечь магазины от закрытия, пополнить оборотные средства и проводить с украинскими производителями своевременные расчеты за продукты.

«Продовольственные сети сегодня фактически стали объектами критической инфраструктуры. Правительство тесно сотрудничает с такими сетями, чтобы во всех городах и селах находились продукты питания, социальные товары и вещи первой необходимости», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, магазины могут рассчитывать на помощь государства, поскольку власти осознают ряд форс-мажоров и проблем, с которыми вынуждены были столкнуться торговые сети.

Справка Finance.ua:

украинский необанк monobank с 1 апреля снизил ставку по всем кредитным продуктам банка;

во время военного положения будет действовать 100% гарантия вкладов физических лиц. Такой законопроект № 5542-1 Верховная Рада Украины приняла во втором чтении.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.