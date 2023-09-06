Правительство ввело единую электронную систему учета детей дошкольного и школьного возраста — Finance.ua

Правительство ввело единую электронную систему учета детей дошкольного и школьного возраста Сегодня 19:47 — Казна и Политика

Правительство ввело единую электронную систему учета детей дошкольного и школьного возраста

Кабинет министров ввел единую электронную систему учета детей дошкольного и школьного возраста.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

«5 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины принял постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 13 сентября 2017 г. No 684». Цель акта — переход к упрощенному ведению школьной документации, связанной с учетом детей дошкольного, школьного возраста и учащихся с применением средств программно-аппаратного комплекса «Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента», — говорится в сообщении.

Теперь будет существовать единая электронная система учета детей, воспитанников и учащихся для всех учебных заведений в Украине. Ранее учет производился отдельно в каждой территориальной громаде. Как отметили в Минобразования, тогда не было обобщенного видения ситуации внутри всей страны.

Благодаря новой учетной системе будут автоматически сводиться статистические отчеты о количестве детей дошкольного и школьного возраста, воспитанников и учеников, в том числе детей, не охваченных обучением, объяснили в МОН.

Читайте также ПриватБанк раскрыл, на что украинские дети тратят деньги с банковских карт

«Переход к электронной форме ведения школьной документации, связанной с учетом дошкольников и школьников, позволит разгрузить педагогический персонал и администрации учебных заведений, в результате чего они смогут уделять больше внимания выполнению непосредственных обязанностей, а детям — более качественные образовательные услуги», — говорится в сообщении.

Какими бы трудными ни были времена, родители всегда стараются сделать все возможное для развития детей. Расходы на их обучение и обеспечение возможностей для самореализации — это инвестиции в будущее. Мы разбирались, сколько это стоит в 2023 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.