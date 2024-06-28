Правительство внесло изменения в порядок отправки повесток по почте — Finance.ua

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Правительство внесло изменения в порядок отправки повесток по почте

Казна и Политика
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Правительство внесло изменения в порядок отправки повесток по почте
Правительство внесло изменения в порядок отправки повесток по почте
Кабинет министров внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 25 июня 2024 г. № 747.
Согласно документу, повестка или другой документ о вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки «может быть направлена ​​рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении».
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Норма об «уведомлении о вручении» включена в другие нормативные документы, в частности, в Порядок организации и ведения военного учета призывников и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу.
Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Перед этим Кабинет Министров принял ряд решений.
В частности, правительство определило надлежащие подтверждения оповещения о вызове в ТЦК в случае отправки повестки по почте.
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Правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК по адресу проживания может быть отправлена ​​по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.
Надлежащим подтверждением оповещения при отправке повестки по почте является:
  • день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;
  • день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии человека по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправление или день проставления отметки об отсутствии человека по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, если этот человек не сообщил в ТЦК другой адрес места жительства.
По материалам:
РБК-Україна
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