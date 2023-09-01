Правительство внедрило новый механизм расчетов за газ для теплоэнерго — Нафтогаз Сегодня 17:40 — Энергетика

Правительство внедрило новый механизм расчетов за газ для теплоэнерго — Нафтогаз

Чтобы получать «голубое топливо» по ПСО, производители тепла, имеющие задолженность за газ, должны предоставить ООО «Нафтогаз Трейдинг» пакет документов.

Об этом сообщает « Нафтогаз Трейдинг ».

В компании напомнили, что Кабинет Министров продлил до 15 апреля 2024 года действие постановления о возложении специальных обязанностей на рынке природного газа на «Нафтогаз Трейдинг». В то же время было принято решение о внедрении нового механизма расчетов за поставку газа предприятиям ТКЭ.

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«Согласно постановлению, предприятия ТКЭ, которые включены в реестр и имеют задолженность, должны подать в ГПК «Нафтогаз Трейдинг» следующий пакет документов, включающий в частности:

подписанный со стороны потребителя договор поставки природного газа на отопительный период; справку в произвольной форме об открытии внебюджетного счета в органах госказначейства с указанием реквизитов; оригинал или копия дополнительного соглашения о договорном перечислении средств в государственное казначейство", — говорится в сообщении.

После получения этих документов и после заключения договора «Нафтогаз Трейдинг» сможет зарегистрировать предприятие ТКЭ на информационной платформе Оператора ГТС и начать поставки газа на отопительный период.

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Всем остальным производителям тепловой энергии, не подпадающим под необходимость открытия казначейских счетов, поставки природного газа будут начаты после заключения соответствующего договора, который на момент подписания не предусматривает предоставление дополнительных документов.

Проекты договоров для теплокоммунэнерго «Нафтогаз Трейдинг» разослал 26 августа.

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Укрінформ По материалам:

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