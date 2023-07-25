Громады массово обращаются в Кабмин по поводу компенсации за тарифы: 10 миллионов украинцев могут остаться зимой без тепла — Finance.ua

Громады массово обращаются в Кабмин по поводу компенсации за тарифы: 10 миллионов украинцев могут остаться зимой без тепла Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Органы местного самоуправления массово обращаются в Кабинет министров по поводу выплаты компенсации за разницу в тарифах предприятиям теплокоммунэнерго. Без этих выплат миллионы людей могут остаться зимой без тепла. Об этом сообщает Ассоциация городов Украины (АГУ) на своем сайте.

«Подготовка к отопительному сезону 2023/2024 и его прохождение в целом находятся сейчас под угрозой из-за отсутствия компенсации разницы в тарифах, принудительного взыскания средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения, убытков вследствие полномасштабной агрессии рф, низкого уровня расчетов и т. д. Уже 58 громад, в которых проживают более 10 млн жителей, обратились в Правительство Украины по поводу обеспечения компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения», — говорится в сообщении АГУ.

В Ассоциации отмечают, что важность подготовки к отопительному сезону увеличивается с каждым днем. Если проблема не будет решена, более 10 миллионов человек могут остаться без тепла зимой.

Во избежание катастрофы городские и поселковые советы, их исполнительные комитеты, а также военные администрации в разных областях Украины принимают обращения в Кабинет Министров Украины об обеспечении компенсации разницы в тарифах предприятиям ТКЭ для возможности их подготовки к зиме.

Такие обращения уже были приняты в 12 областных центрах и в Киеве, а также в полусотне других городов и городков почти из всех областей Украины.

«Ассоциация городов Украины делает все, чтобы предприятия теплокоммунэнерго имели возможность подготовиться к следующему отопительному сезону, неоднократно обращалась в Правительство о необходимости скорейшего решения этой проблемы, в том числе путем принятия проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» о компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, который предусматривает выделение из Государственного бюджета Украины 36 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах, своевременную подготовку к отопительному сезону 2023/2024 года», — отмечает АГУ.

Ранее мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю по поводу утверждения требований к укрытиям модульного типа и условиям постановки их на учет в фонд защитных сооружений гражданской защиты.

Українські Новини По материалам:

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