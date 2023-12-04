Правительство упростило назначение социальных стипендий и соцпомощи — Finance.ua

Правительство упростило назначение социальных стипендий и соцпомощи Сегодня 11:03 — Личные финансы

Правительство упростило назначение социальных стипендий и соцпомощи

Правительство приняло Постановление, согласно которому с 1 января 2024 года социальные стипендии смогут получать студенты учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, которые были в российском плену, в заключении или любым другим способом лишены свободы из-за вооруженной агрессии рф против Украины, а также их дети.

Об этом сообщили в Минсоцполитике.

Пройдите, пожалуйста, опрос:

Также для детей участников боевых действий упрощен список документов, на основании которых будет назначаться стипендия.

Оптимизирована процедура получения соцпомощи для определенных категорий лиц:

лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью.

лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью.

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Относительно социальной стипендии:

Лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, смогут получить такую ​​стипендию на основании выписки из соответствующего Единого реестра лиц (Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины). Их дети, — предоставив такую ​​выписку или копию решения (протокола) об установлении факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Участникам боевых действий и их детям для оформления социальной стипендии достаточно будет предоставить справку о непосредственном участии в боевых действиях, если еще не оформлено удостоверение УБД.

Относительно государственной социальной помощи:

В случае потери бумажных документов для ее назначения орган соцзащиты использует сканированную копию выписки из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) или медицинского заключения о ребенке с инвалидностью.

Такие изменения обусловлены тем, что во время действия военного положения участились случаи потери бумажных документов, которые необходимы для назначения государственной социальной помощи. Чтобы решить эту проблему, Минсоцполитики предложило возможную альтернативу.

Справка Finance.ua:

Правительство продлило срок для обращения за разовой помощью ко Дню Независимости Украины ветеранам войны, проходящим службу, до 10 декабря. Как сообщила пресс-служба Кабинета Министров, для обеспечения выплат помощи ко Дню Независимости Украины лицам, которые относятся к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, соответствующие органы — министерства и ведомства, военные формирования, предприятия, учреждения, организации должны были подать Пенсионному фонду Украины информацию о таких лицах не позднее чем до 1 октября текущего года.

В июле стало известно, что ко Дню Независимости Украины государство обеспечит разовую денежную выплату ветеранам войны, пострадавшим от нацистских преследований, гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и отличившимся, защищая страну.

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