Выплаты ко Дню Независимости: Кабмин продлил срок обращения за помощью для ветеранов — Finance.ua

Выплаты ко Дню Независимости: Кабмин продлил срок обращения за помощью для ветеранов Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Выплаты ко Дню Независимости: Кабмин продлил срок обращения за помощью для ветеранов

Правительство продлило срок для обращения за разовой помощью ко Дню Независимости Украины ветеранам войны, проходящим службу, до 10 декабря.

Как сообщила пресс-служба Кабинета Министров, для обеспечения выплат помощи ко Дню Независимости Украины лицам, которые принадлежат к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, соответствующие органы — министерства и ведомства, военные формирования, предприятия, учреждения, организации должны были подать Пенсионному фонда Украины информацию о таких лицах не позднее чем до 1 октября текущего года.

«Правительство продлило срок предоставления информации о таких лицах Пенсионному фонду Украины до 10 декабря текущего года», — говорится в сообщении.

Выплаты ко Дню Независимости

В июле стало известно, что ко Дню Независимости Украины государство обеспечит разовую денежную выплату ветеранам войны, пострадавшим от нацистских преследований, гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и отличившимся, защищая страну.

Согласно постановлению правительства, размер выплат составлял от 450 до 3100 грн. Размер денежной помощи рассчитывался, исходя из прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, — 2 093 грн.

Так, для выплаты участникам боевых действий применен коэффициент 50% прожиточного минимума, для членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — 30% и участникам войны — 20%.

УНІАН По материалам:

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