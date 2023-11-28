Выплаты ко Дню Независимости: Кабмин продлил срок обращения за помощью для ветеранов — Finance.ua

Выплаты ко Дню Независимости: Кабмин продлил срок обращения за помощью для ветеранов
Правительство продлило срок для обращения за разовой помощью ко Дню Независимости Украины ветеранам войны, проходящим службу, до 10 декабря.
Как сообщила пресс-служба Кабинета Министров, для обеспечения выплат помощи ко Дню Независимости Украины лицам, которые принадлежат к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, соответствующие органы — министерства и ведомства, военные формирования, предприятия, учреждения, организации должны были подать Пенсионному фонда Украины информацию о таких лицах не позднее чем до 1 октября текущего года.
«Правительство продлило срок предоставления информации о таких лицах Пенсионному фонду Украины до 10 декабря текущего года», — говорится в сообщении.
Выплаты ко Дню Независимости
В июле стало известно, что ко Дню Независимости Украины государство обеспечит разовую денежную выплату ветеранам войны, пострадавшим от нацистских преследований, гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и отличившимся, защищая страну.
Согласно постановлению правительства, размер выплат составлял от 450 до 3100 грн. Размер денежной помощи рассчитывался, исходя из прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, — 2 093 грн.
Так, для выплаты участникам боевых действий применен коэффициент 50% прожиточного минимума, для членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — 30% и участникам войны — 20%.
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