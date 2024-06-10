Правительство согласовало принудительное изъятие в пользу государства Одесского НПЗ — Finance.ua
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Правительство согласовало принудительное изъятие в пользу государства Одесского НПЗ

Казна и Политика
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Правительство согласовало принудительное изъятие в пользу государства Одесского НПЗ
Правительство согласовало принудительное изъятие в пользу государства Одесского НПЗ
Кабинет министров согласовал принудительное изъятие в интересах государства ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод».
Об этом сообщила пресс-служба АРМА со ссылкой на заместителя председателя агентства Павла Великоречанина.
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«Кабинет министров Украины согласовал предложение нацагентства по принудительному изъятию в интересах государства ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», — сообщил он.
По его словам, это решение позволяет принудительно изъять объект права собственности рф и ее резидентов, что касается корпоративных прав объемом 99,5766% акций этого завода и его долговых обязательств, а также 100% уставного фонда ООО «Энергия и газ Украина».
По материалам:
Економічна Правда
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