Правительство согласовало принудительное изъятие в пользу государства Одесского НПЗ — Finance.ua

Правительство согласовало принудительное изъятие в пользу государства Одесского НПЗ Сегодня 20:41 — Казна и Политика

Правительство согласовало принудительное изъятие в пользу государства Одесского НПЗ

Кабинет министров согласовал принудительное изъятие в интересах государства ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод».

Об этом сообщила пресс-служба АРМА со ссылкой на заместителя председателя агентства Павла Великоречанина.

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«Кабинет министров Украины согласовал предложение нацагентства по принудительному изъятию в интересах государства ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», — сообщил он.

По его словам, это решение позволяет принудительно изъять объект права собственности рф и ее резидентов, что касается корпоративных прав объемом 99,5766% акций этого завода и его долговых обязательств, а также 100% уставного фонда ООО «Энергия и газ Украина».

Економічна Правда По материалам:

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