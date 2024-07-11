Правительство разрешило проводить обследование разрушенного жилья на территории активных боевых действий — Finance.ua

Правительство разрешило проводить обследование разрушенного жилья на территории активных боевых действий Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Правительство разрешило проводить обследование разрушенного жилья на территории активных боевых действий

Кабинет Министров внес изменения в Постановление № 473 от 19 апреля 2022 года, позволяющие проводить обследование разрушенного жилья на территории боевых действий для получения собственниками компенсации.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Телеграме

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«До сих пор не было возможно проводить комиссионное обследование и фиксацию уничтоженных войной объектов на территории активных боевых действий. Поэтому данные об уничтоженных объектах на этих территориях не попадали в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Соответственно, граждане не имели возможности получить компенсации по программе єВідновлення. В целях решения этой проблемы Кабинетом Министров были внесены изменения в Постановление № 473 от 19 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

В Минреинтеграции объясняют, что теперь по решению уполномоченного органа и с учетом ситуации безопасности соответствующая комиссия может проводить обследование уничтоженных объектов на территории активных боевых действий, на которой функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

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Составленный по результатам обследования комиссией акт владельцы таких объектов смогут использовать для получения компенсации за уничтоженное жилье по программе «єВідновлення».

В министерстве отмечают, что проект акта был разработан Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры по запросу прифронтовых общин Донецкой области и по результатам совещаний по вопросам жилья для ВПЛ, которые проходят под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Укрінформ По материалам:

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