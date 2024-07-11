Правительство разрешило проводить обследование разрушенного жилья на территории активных боевых действий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство разрешило проводить обследование разрушенного жилья на территории активных боевых действий

Казна и Политика
11
Правительство разрешило проводить обследование разрушенного жилья на территории активных боевых действий
Правительство разрешило проводить обследование разрушенного жилья на территории активных боевых действий
Кабинет Министров внес изменения в Постановление № 473 от 19 апреля 2022 года, позволяющие проводить обследование разрушенного жилья на территории боевых действий для получения собственниками компенсации.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Телеграме.
Читайте также
«До сих пор не было возможно проводить комиссионное обследование и фиксацию уничтоженных войной объектов на территории активных боевых действий. Поэтому данные об уничтоженных объектах на этих территориях не попадали в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Соответственно, граждане не имели возможности получить компенсации по программе єВідновлення. В целях решения этой проблемы Кабинетом Министров были внесены изменения в Постановление № 473 от 19 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.
В Минреинтеграции объясняют, что теперь по решению уполномоченного органа и с учетом ситуации безопасности соответствующая комиссия может проводить обследование уничтоженных объектов на территории активных боевых действий, на которой функционируют государственные электронные информационные ресурсы.
Читайте также
Составленный по результатам обследования комиссией акт владельцы таких объектов смогут использовать для получения компенсации за уничтоженное жилье по программе «єВідновлення».
В министерстве отмечают, что проект акта был разработан Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры по запросу прифронтовых общин Донецкой области и по результатам совещаний по вопросам жилья для ВПЛ, которые проходят под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.