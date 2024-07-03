Переселенцы смогут подать заявление на льготный кредит на жилье через «Дія» — Finance.ua
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Переселенцы смогут подать заявление на льготный кредит на жилье через «Дія»

Кредит&Депозит
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Переселенцы смогут подать заявление на льготный кредит на жилье через «Дія»
Переселенцы смогут подать заявление на льготный кредит на жилье через «Дія»
Кабинет Министров внес изменения в порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 2 июля 2024 г. № 771.
Согласно документу, заявление о намерении получить кредит подается заявителем в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал «Дія»).
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Заявление подается в финансовое учреждение заявителем, прошедшим аутентификацию при помощи квалифицированной электронной подписи или других средств электронной идентификации, позволяющих однозначно установить личность заявителя.
В заявлении указываются следующие данные:
  • фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) заявителя;
  • дата рождения заявителя;
  • пол заявителя; серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя и членов его семьи;
  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре заявителя и членов его семьи (при наличии);
  • регион, где заявитель желает получить кредит;
  • количество членов семьи заявителя;
  • сведения о семейном положении заявителя;
  • подтверждение факта взятия заявителя и членов его семьи на учет внутриперемещенных лиц;
  • подтверждение факта наличия официальных доходов заявителя в течение шести месяцев, предшествующих дате подачи заявления;
  • подтверждение факта отсутствия в собственности заявителя и членов его семьи жилой недвижимости (кроме жилой недвижимости, расположенной на территориях активных боевых действий и оккупированных территориях);
  • отметка об отсутствии фактов получения заявителем или членами его семьи в совершеннолетнем возрасте за счет бюджетных средств государственной поддержки/денежной компенсации/кредитов на льготных условиях на строительство (приобретение) жилья;
  • контактные данные заявителя (адрес электронной почты, номер телефона).
Напомним, по программе льготного ипотечного кредитования внутриперемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW), процентная ставка устанавливается в размере 3% годовых.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам:
РБК-Україна
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