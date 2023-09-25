Правительство привлекло более 21 млрд грн грантовых средств от Японии: финансирование каких проектов предусмотрено — Finance.ua

Правительство привлекло более 21 млрд грн грантовых средств от Японии: финансирование каких проектов предусмотрено Сегодня 16:17 — Криминал

Правительство привлекло более 21 млрд грн грантовых средств от Японии: финансирование каких проектов предусмотрено

Кабмин решил направить на проекты восстановления Украины более 21 млрд грн грантовых средств от Японии. Так, часть денег направят на гуманитарное разминирование.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

«Несмотря на российскую агрессию и огромные разрушения в результате войны, в 2023 году нам удалось перейти от экономики выживания к процессам восстановления. В первую очередь речь идет об обеспечении базовых потребностей наших граждан и восстановлении критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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Утверждается, что грантовые средства будут направлены «на безотлагательные проекты в сфере транспорта, гуманитарного разминирования, укрепления энергетической системы, восстановления отраслей сельского хозяйства, здравоохранения и образования».

Финансирование получат сектор общественного вещания, аграрный сектор и сектор коммунальных услуг на уровне органов местного самоуправления.

Инфографика: Мининфраструктуры

Напомним, Украина также получила 100 миллионов долларов от Всемирного банка под гарантию Великобритании. Эти деньги будут направлены на частичную компенсацию расходов Государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года.

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