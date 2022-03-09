Правительство приняло решение о зарплатах бюджетников во время войны — Finance.ua

Правительство приняло решение о зарплатах бюджетников во время войны, 24tv.ua
Кабинет Министров урегулировал вопросы оплаты труда работников государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, в условиях военного положения. Бюджетники будут получать не менее 2/3 от оклада при простое.
Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 7 марта 2022 г. № 221.
«Предоставить право руководителям государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, до прекращения или отмены военного положения в Украине в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в смете, самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику тарифного разряда (должностного оклада)», — говорится в документе.
Постановлением рекомендуется руководителям органов местного самоуправления применять положения постановления и осуществлять его исполнение внутри фондов заработной платы, предусмотренных в сметах соответствующих органов, предприятий, учреждений и организаций.