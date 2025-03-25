Правительство приняло решение о начале ликвидации КРАИЛ — Finance.ua

Правительство приняло решение о начале ликвидации КРАИЛ
Кабинет Министров принял решение о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Процедура ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей начнется 1 апреля — такое решение приняло правительство», — говорится в сообщении.
После завершения ликвидации функции КРАИЛ перейдут в новое государственное агентство ПлейСити, которое будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере азартных игр и лотерей. Деятельность агентства будет координировать Минцифры.
Почему ликвидируют КРАИЛ
Орган был неэффективным, поэтому правительство приняло решение создать государственное агентство для реформы сферы игорного бизнеса.
Что будет происходить после запуска ПлейСити:
- цифровизуют выдачу лицензий, что будет способствовать устранению коррупционных рисков и обеспечению прозрачных условий для всех участников рынка.
- введут механизмы контроля за деятельностью рынка азартных игр и борьбы с нелегальными казино;
- будут противодействовать деятельности казино, связанных с государством-агрессором.
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«В результате увеличатся налоговые поступления с легального рынка азартных игр и лотерей. Ожидается, что благодаря реформе государственный бюджет сможет получать до 10 млрд грн налогов ежегодно, которые будут направлены на нужды Сил обороны. Реформа обеспечит прозрачные правила работы для всех участников рынка и эффективный контроль со стороны государства. Это будет способствовать детенизации отрасли и укреплению украинской экономики», — прогнозируют в Минцифры.
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