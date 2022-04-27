Правительство предлагает во время войны ведение бизнеса без оформления разрешения — Finance.ua

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Правительство предлагает во время войны ведение бизнеса без оформления разрешения

Сегодня 15:27Казна и Политика
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Правительство предлагает во время войны ведение бизнеса без оформления разрешенияПравительство предлагает во время войны ведение бизнеса без оформления разрешения
Кабинет Министров предлагает закрепить право на ведение хозяйственной деятельности в период военного положения без оформления разрешения, а путем подачи декларации в соответствующие органы власти.
Как сообщает Министерство экономики, законопроект поддержан правительством и будет направлен в Верховную Раду.
«Сделать это будет возможно, независимо от местонахождения и места осуществления деятельности субъекта хозяйствования», — говорится в сообщении.
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Такие декларации будут иметь равноценный правовой статус с лицензиями и разрешениями, полученными по обычной процедуре в мирное время.
Декларацию можно подать через ЦНАП или онлайн — через Единый государственный веб-портал электронных услуг, приложение или портал «Дія».
В то же время разрешения или лицензии, действие которых кончается, будут автоматически продлеваться на время военного положения и еще 3 месяца после его окончания.
Также на послевоенное время откладывается необходимость подачи отчетов и уведомлений, связанных с разрешительными процедурами.
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В Украине уже переведено на декларативный принцип 48 разрешений, 19 лицензий, около 500 других публичных услуг для бизнеса. Таким образом, создаются максимально удобные условия для ведения бизнеса. Это поможет предпринимателям возобновить работу, приостановленную из-за боевых действий, или начать новое собственное дело там, где они сочтут целесообразным.

Как перевезти свой бизнес на Запад Украины

По материалам: Finance.ua
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