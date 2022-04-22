Малый бизнес постепенно возвращается к работе: зарплата, устойчивость, релокация (инфографика) — Finance.ua
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Малый бизнес постепенно возвращается к работе: зарплата, устойчивость, релокация (инфографика)

Сегодня 08:02Казна и Политика
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Малый бизнес постепенно возвращается к работе.
Об этом свидетельствуют результаты второй волны опроса Европейской Бизнес Ассоциации среди представителей МПБ — участников проекта Unlimit Ukraine.
Существенно сократилось количество неработающих предприятий — в настоящее время таких 26%, в то время как месяц назад их было 42%. Из опрошенных нами малых бизнесов 17% уже возобновили работу после временного прекращения и еще 23% готовятся к возобновлению.
Также увеличилось количество предпринимателей, работающих в полном объеме — с 13 до 20%. Среди вынужденных ограничений — сокращение географии деятельности, переход в онлайн, закрытие части отделений/торговых точек. Возобновить полноценную работу компании не могут в основном из-за отсутствия заказа, снижения активности клиентов, сокращения проектов.
Несколько улучшилась оценка предпринимателями собственной финансовой устойчивости.
  • Сейчас 40% сообщают, что их финансовых резервов хватит на несколько месяцев, раньше таких было 32%.
  • Еще 15% имеют резервы на один месяц.
  • В то же время, 12% сообщают, что смогут продержаться полгода, а 6% — год и больше.
Малый бизнес постепенно возвращается к работе: зарплата, устойчивость, релокация (инфографика)
Количество бизнесов, уже исчерпавших свои финансовые резервы, практически не изменилось и составляет 26% от общего количества респондентов.
Зарплаты. Ситуация с выплатой заработных плат сотрудникам почти не претерпела изменений за последний месяц. Заработную плату в полном объеме выплачивают 25% компаний, причем 5% продолжают это делать с дополнительными или авансовыми выплатами. При этом, 27% были вынуждены сократить выплаты, а у 22% нет ресурсов для выплаты заработной платы, так что 15% отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а 9% вынуждены частично или полностью увольнять персонал.
При этом малый бизнес продолжает поддерживать защитников и оказывать гуманитарную помощь. Подавляющее большинство опрошенных, а именно 61% помогают финансово, 24% — продукцией, 23% предоставляют услуги, 12% — средства защиты/обороны, 7% — медикаменты. При этом 18% опрошенных нами представителей МСБ уже исчерпали свои ресурсы в помощь.
Релокация. Подавляющее большинство МСБ предпринимателей, а именно 71% никуда не перевозили свой офис или производство, только 11% совершили релокейт на запад Украины, а 4% — за границу. Также отдельные предприниматели сообщали о релокейте в центральные регионы Украины.
Потери бизнеса от войны 40% респондентов оценивают в сумму до 10 тысяч долларов, еще около трети, а именно 28% — в диапазоне 10-50 тысяч, 15% — более 100 тысяч. Об отсутствии потерь сообщают около 6% МПБ. При этом 20% опрошенных нами бизнесов сообщают об ущербе имуществу или активам непосредственно в результате боевых действий. Ориентировочная совокупная сумма ущерба, причиненная предпринимателям-участникам нашего опроса — около 2 млн долларов.
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По материалам: Finance.ua
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