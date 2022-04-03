Правительство назвало приоритетные для экономики отрасли — Finance.ua

Приоритетными для помощи являются отрасли, которые непосредственно обеспечивают жизнедеятельность граждан и укрепляют обороноспособность государства.
Именно их поддержке Министерство экономики будет уделять особое внимание. Об этом заявил первый замминистра экономики Денис Кудин.
Речь идет о таких отраслях:
сельское хозяйство,
производство продуктов питания,
розничная торговля,
коммунальные и энергетические услуги,
производства, выполняющие мобилизационные заказы.
"Особое внимание уделяем коммунальным и энергетическим предприятиям, чтобы дома у людей было тепло, свет и газ.
Также концентрируемся на производственных предприятиях, выполняющих задачи для Вооруженных Сил Украины.
К примеру, легкая промышленность, которая шьет для армии одежду и обувь, предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые ремонтируют технику, изготавливают ремкомплекты, выполняют другие работы по обслуживанию ВСУ", — отметил Кудин.
Справка Finance.ua:
Офис Президента и правительство Украины разрабатывают стратегию развития экономики даже в условиях военного времени.
За месяц военных действий Украинское государство тратит около 10 млрд долларов.