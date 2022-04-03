Правительство назвало приоритетные для экономики отрасли — Finance.ua

Правительство назвало приоритетные для экономики отрасли

Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Приоритетными для помощи являются отрасли, которые непосредственно обеспечивают жизнедеятельность граждан и укрепляют обороноспособность государства.

Именно их поддержке Министерство экономики будет уделять особое внимание. Об этом заявил первый замминистра экономики Денис Кудин.

Речь идет о таких отраслях:

сельское хозяйство,

производство продуктов питания,

розничная торговля,

коммунальные и энергетические услуги,

производства, выполняющие мобилизационные заказы.

"Особое внимание уделяем коммунальным и энергетическим предприятиям, чтобы дома у людей было тепло, свет и газ.

Также концентрируемся на производственных предприятиях, выполняющих задачи для Вооруженных Сил Украины.

К примеру, легкая промышленность, которая шьет для армии одежду и обувь, предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые ремонтируют технику, изготавливают ремкомплекты, выполняют другие работы по обслуживанию ВСУ", — отметил Кудин.

Справка Finance.ua:

Офис Президента и правительство Украины разрабатывают стратегию развития экономики даже в условиях военного времени.

За месяц военных действий Украинское государство тратит около 10 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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