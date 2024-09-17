Правительство Китая рекомендовало автопроизводителям не инвестировать в заводы за границей — Finance.ua

Правительство Китая рекомендовало автопроизводителям не инвестировать в заводы за границей Сегодня 05:23 — Мир

Правительство Китая рекомендовало автопроизводителям не инвестировать в заводы за границей

США, Евросоюз, Канада, Турция и еще некоторые страны в последнее время объявили о введении дополнительных пошлин на импортируемые из Китая автомобили. Чтобы избежать ограничения, многие китайские автопроизводители сейчас рассматривают возможность строительства локальных предприятий. Однако Министерство торговли Китая предостерегло их от необдуманных инвестиций в другие страны.

По информации агентств Bloomberg и Reuters, совещание между чиновниками и представителями автомобильной отрасли Китая состоялось еще в июле, но первые подробности о нем появились только сейчас. Внутренние источники сообщили, что основной темой стало развертывание производства китайских автомобилей в других странах.

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Ведь такой шаг не только поможет компаниям обойти ввозную пошлину, но и нарастить экспорт, уменьшив тотальную зависимость от перегретого внутреннего рынка с жесткими ценовыми войнами. Министерство торговли Китая считает иначе и напомнило автопроизводителям о возможных рисках строительства заводов за границей.

Главное опасение — «геополитическая нестабильность». К примеру, власти КНР непосредственно призывали не инвестировать в предприятия на территории Индии. Наверняка причиной такого решения стал не только пограничный конфликт между государствами, но и проблемы концерна SAIC в этой стране. Китайская государственная компания уже много лет испытывает трудности при работе в Индии: еще в 2022 году она попала под расследование о финансовых махинациях и вынужденно сократила свою долю в индийском филиале марки MG.

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Министерство торговли Китая также «настоятельно посоветовало» не инвестировать в Турцию и россию. В первом случае компания BYD уже подписала с турецким правительством соглашение о строительстве завода. Вот только до этого сама Турция ввела 40-процентную пошлину на китайские электромобили, поэтому не удивительно, что в КНР такой шаг был расценен как шантаж. Что касается россии, причина проста — страх вторичных санкций.

Более сдержанно китайские чиновники отнеслись к идее строительства заводов в Евросоюзе и Таиланде. Однако даже при организации производства в этих странах Министерство торговли КНР порекомендовало ограничиться только сборкой из китайских SKD-комплектов. Таким образом, чиновники хотят сохранить производство критически важных компонентов внутри Китая и одновременно предотвратить утечку передовых технологий в другие страны.

Autogeek По материалам:

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