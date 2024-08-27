Канада вводит 100% пошлины на китайские электромобили — Finance.ua
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Канада вводит 100% пошлины на китайские электромобили

Мир
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Канада вводит 100% пошлины на китайские электромобили
Канада вводит 100% пошлины на китайские электромобили
Канада с октября введет 100-процентные импортные пошлины на все электроавтомобили, произведенные в Китае.
Об этом объявили в Министерстве финансов Канады.
«Начиная с 1 октября 2024 года, правительство Канады намерено ввести 100% пошлину на все электромобили, изготовленные в Китае. Пошлины будут распространяться на электрические и определенные гибридные пассажирские автомобили, грузовики, автобусы и микроавтобусы для доставки», — говорится в распространенном заявлении.
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Канада также обложит 25% пошлиной китайские стальные и алюминиевые изделия. «Этот шаг имеет целью защитить канадских работников от несправедливой торговой политики Китая и предотвратить перенаправление торговли в результате недавних действий, предпринятых канадскими торговыми партнерами», — отметили в Минфине Канады.
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Там подчеркнули, что автомобильная промышленность Канады обеспечивает в стране 125 тысяч рабочих мест, а сталелитейная и алюминиевая — еще 130 тысяч.
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«Однако канадские работники автомобильной промышленности и автомобильный сектор в целом сталкиваются с нечестной конкуренцией со стороны китайских производителей, которые выиграют от несправедливой, нерыночной политики и практики. Целенаправленная государственная политика Китая в отношении избыточных мощностей и отсутствия строгих трудовых и экологических стандартов угрожает работникам и предприятиям в области электромобилей во всем мире и подрывает долгосрочное экономическое процветание Канады. Недавние консультации с заинтересованными сторонами подтвердили, что для устранения этой чрезвычайной угрозы необходимы исключительные меры», — пояснили в министерстве.
Китайские автопроизводители практически не присутствуют на канадском рынке, однако импорт электромобилей из Китая в последнее время значительно вырос после открытия в Шанхае фабрики «Тесла».
По материалам:
Укрінформ
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