Правительство изменило условия льготной ипотеки — Finance.ua

Правительство изменило условия льготной ипотеки Сегодня 11:00 — Кредит&Депозит

Правительство изменило условия льготной ипотеки

Кабинет Министров изменил условия обеспечения компанией «Украинская финансовая жилищная компания» доступного ипотечного кредитования граждан Украины.

Об этом свидетельствует постановление от 16 августа 2024 г. № 939

В частности, постановлением снижен минимальный первый (начальный) взнос, уплачиваемый заемщиком по программе «єОселя», с 20% до 10% для лиц в возрасте до 25 лет включительно.

Также право на ипотеку получит член семьи внутриперемещенного лица первой степени родства при условии, что кредит предоставляется такому члену семьи для приобретения жилья в пользу внутриперемещенного лица, передающего такое жилье в ипотеку кредитору, в порядке, определенном законодательством.

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Программа кредитования покупки жилья за счет бюджета

Напомним, программа «єОселя» стартовала в октябре 2022 года. В 2023 году государственная программа «єОселя» расширилась. Льготный кредит с процентной ставкой в ​​3% могут получить военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые. Для других категорий граждан процентная ставка составляет 7%.

С начала действия программы 12 221 семья получила кредиты на жилье на сумму более 19,4 млрд гривен. В частности, украинцы получили 8,5 тыс. кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке, почти 3,5 тыс. — на первичном рынке.

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По данным НБУ, почти все ипотечные соглашения в Украине заключены по программе «єОселя», от работы которой все больше зависит спрос в отдельных сегментах рынка жилья. По условиям «єОселя» кредитуется приобретение новых готовых объектов (не старше 10 лет) и объектов на поздних стадиях строительства. В то же время доля ипотеки в сделках по покупке жилья в Украине достаточно незначительна — 5,4%.

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