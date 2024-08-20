Правительство изменило условия льготной ипотеки — Finance.ua

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Правительство изменило условия льготной ипотеки

Кредит&Депозит
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Правительство изменило условия льготной ипотеки
Правительство изменило условия льготной ипотеки
Кабинет Министров изменил условия обеспечения компанией «Украинская финансовая жилищная компания» доступного ипотечного кредитования граждан Украины.
Об этом свидетельствует постановление от 16 августа 2024 г. № 939.
В частности, постановлением снижен минимальный первый (начальный) взнос, уплачиваемый заемщиком по программе «єОселя», с 20% до 10% для лиц в возрасте до 25 лет включительно.
Также право на ипотеку получит член семьи внутриперемещенного лица первой степени родства при условии, что кредит предоставляется такому члену семьи для приобретения жилья в пользу внутриперемещенного лица, передающего такое жилье в ипотеку кредитору, в порядке, определенном законодательством.
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Напомним, программа «єОселя» стартовала в октябре 2022 года. В 2023 году государственная программа «єОселя» расширилась. Льготный кредит с процентной ставкой в ​​3% могут получить военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые. Для других категорий граждан процентная ставка составляет 7%.
С начала действия программы 12 221 семья получила кредиты на жилье на сумму более 19,4 млрд гривен. В частности, украинцы получили 8,5 тыс. кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке, почти 3,5 тыс. — на первичном рынке.
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По данным НБУ, почти все ипотечные соглашения в Украине заключены по программе «єОселя», от работы которой все больше зависит спрос в отдельных сегментах рынка жилья. По условиям «єОселя» кредитуется приобретение новых готовых объектов (не старше 10 лет) и объектов на поздних стадиях строительства. В то же время доля ипотеки в сделках по покупке жилья в Украине достаточно незначительна — 5,4%.
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По материалам:
РБК-Україна
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