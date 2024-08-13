К программе ипотечного кредитования «єОселя» присоединились три новых банка — Finance.ua
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К программе ипотечного кредитования «єОселя» присоединились три новых банка

Кредит&Депозит
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К программе ипотечного кредитования «єОселя» присоединились три новых банка
К программе ипотечного кредитования «єОселя» присоединились три новых банка
К государственной программе ипотечного кредитования «єОселя» присоединились три новых банка. Теперь в программе уже 11 финансовых учреждений, предлагающих условия для получения ипотеки через приложение «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба «Дія».
Отмечается, что более 12 тыс. семей уже получили кредиты на сумму более 19 млрд грн.

Какие банки предоставляют льготный кредит

В программе теперь 11 банков-партнеров, с которым можно оформить ипотеку в приложении Дія: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк и Bisbank, присоединились к єОселя.

Условия программы

єОселя — программа доступного кредитования жилья, инициированная Президентом Украины. Украинцы могут купить квартиру, дом или таунхаус. Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия.
Для военнослужащих ВСУ по контракту и силовиков, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.
Напомним, возможность подавать заявления на компенсацию по программе єВідновлення расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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