К программе ипотечного кредитования «єОселя» присоединились три новых банка — Finance.ua

К программе ипотечного кредитования «єОселя» присоединились три новых банка Сегодня 16:16 — Кредит&Депозит

К программе ипотечного кредитования «єОселя» присоединились три новых банка

К государственной программе ипотечного кредитования «єОселя» присоединились три новых банка. Теперь в программе уже 11 финансовых учреждений, предлагающих условия для получения ипотеки через приложение «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба «Дія».

Отмечается, что более 12 тыс. семей уже получили кредиты на сумму более 19 млрд грн.

Какие банки предоставляют льготный кредит

МТБ Банк, Таскомбанк и Bisbank, присоединились к єОселя. В программе теперь 11 банков-партнеров, с которым можно оформить ипотеку в приложении Дія: Ощадбанк, ПриватБанк , Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр,присоединились к єОселя.

Условия программы

єОселя — программа доступного кредитования жилья, инициированная Президентом Украины. Украинцы могут купить квартиру, дом или таунхаус. Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия.

Для военнослужащих ВСУ по контракту и силовиков, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

Напомним, возможность подавать заявления на компенсацию по программе єВідновлення расширили для законных представителей несовершеннолетних детей и недееспособных лиц. Теперь при подаче заявления можно выбрать, кто обращается: законный представитель или представитель по доверенности.

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