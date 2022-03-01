Потери миллиардеров из России выросли вдвое после нападения на Украину - Business Insider — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Потери миллиардеров из России выросли вдвое после нападения на Украину - Business Insider

Сегодня 15:47Мир
205
Потери миллиардеров из России выросли вдвое после нападения на Украину - Business InsiderПотери миллиардеров из России выросли вдвое после нападения на Украину - Business Insider
Капиталы самых богатых людей России стремительно уменьшаются на фоне масштабных распродаж на рынке, поскольку страны Запада вводят санкции против Российской Федерации после начала войны в Украине.
Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, 21 российский миллиардер с начала 2022 года совместно потеряли 84 миллиарда долларов.
Их финансовые потери выросли более чем вдвое после нападения России на Украину. Эта группа богачей в общей сложности потеряла 39 миллиардов долларов всего за один день после вторжения, в результате чего фондовый рынок страны на прошлой неделе упал на 50%.
Читайте также: Цифры стремительно растут: сводка по потерям российского оккупанта на войне в Украине на 1 марта
Турбулентность на финансовом рынке побудило центральный банк страны-агрессора остановить биржевые торги на Московской бирже, чтобы остановить дальнейшее падение. Но это не помогло, состояние российских миллиардеров продолжало подвергаться давлению, поскольку некоторые из их компаний зарегистрированы в других странах мира.
Лидерами по потерям являются:
  • Председатель правления Лукойла Вагит Алекперов, который с начала 2022 года потерял 14 миллиардов долларов или 60% своего капитала. Это произошло после того, как стоимость акций российской компании на Лондонской фондовой бирже упала ориентировочно на 80%. По данным Bloomberg, сейчас его состояние составляет 8,8 миллиарда долларов.
  • В то же время самый богатый бизнесмен России Владимир Потанин потерял 6,2 миллиарда долларов и теперь имеет состояние в 24,7 миллиарда долларов. Цена акций возглавляемой им компании «Норильский никель» на Лондонской фондовой бирже упала на 56% .
  • Глава Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов вообще вылетел из рейтинга миллиардеров.
Еще до нападения России на Украину США и Великобритания ввели санкции против российских олигархов и членов их семей. К примеру, под британские санкции попал олигарх Геннадий Тимченко, входящий в ближний круг Владимира Путина, сообщает Reuters. Его состояние сейчас составляет 11,1 миллиарда долларов после снижения на 11,3 миллиарда долларов в этом году, информирует Bloomberg.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.