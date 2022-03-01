Потери миллиардеров из России выросли вдвое после нападения на Украину - Business Insider — Finance.ua

Потери миллиардеров из России выросли вдвое после нападения на Украину - Business Insider

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Потери миллиардеров из России выросли вдвое после нападения на Украину - Business Insider

Капиталы самых богатых людей России стремительно уменьшаются на фоне масштабных распродаж на рынке, поскольку страны Запада вводят санкции против Российской Федерации после начала войны в Украине.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index , 21 российский миллиардер с начала 2022 года совместно потеряли 84 миллиарда долларов.

Их финансовые потери выросли более чем вдвое после нападения России на Украину. Эта группа богачей в общей сложности потеряла 39 миллиардов долларов всего за один день после вторжения, в результате чего фондовый рынок страны на прошлой неделе упал на 50%.

Турбулентность на финансовом рынке побудило центральный банк страны-агрессора остановить биржевые торги на Московской бирже, чтобы остановить дальнейшее падение. Но это не помогло, состояние российских миллиардеров продолжало подвергаться давлению, поскольку некоторые из их компаний зарегистрированы в других странах мира.

Лидерами по потерям являются:

Председатель правления Лукойла Вагит Алекперов, который с начала 2022 года потерял 14 миллиардов долларов или 60% своего капитала. Это произошло после того, как стоимость акций российской компании на Лондонской фондовой бирже упала ориентировочно на 80%. По данным Bloomberg, сейчас его состояние составляет 8,8 миллиарда долларов.

В то же время самый богатый бизнесмен России Владимир Потанин потерял 6,2 миллиарда долларов и теперь имеет состояние в 24,7 миллиарда долларов. Цена акций возглавляемой им компании «Норильский никель» на Лондонской фондовой бирже упала на 56% .

Глава Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов вообще вылетел из рейтинга миллиардеров.

Еще до нападения России на Украину США и Великобритания ввели санкции против российских олигархов и членов их семей. К примеру, под британские санкции попал олигарх Геннадий Тимченко, входящий в ближний круг Владимира Путина, сообщает Reuters. Его состояние сейчас составляет 11,1 миллиарда долларов после снижения на 11,3 миллиарда долларов в этом году, информирует Bloomberg.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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