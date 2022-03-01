Цифры стремительно растут: сводка по потерям российского оккупанта на войне в Украине на 1 марта — Finance.ua

Командование украинской армии озвучило цифры потерь среди российских оккупантов по состоянию на 1 марта 2022 года.
Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Потери в личном составе — 5710 человек, еще 200 попали в плен. Украинская армия уничтожила 29 самолетов, 29 вертолетов, подбила 198 танков, 846 боевых бронированных машин, 77 артиллерийских систем.
Также были уничтожены 7 средств ПВО, 24 РСЗО, 60 цистерн с ГСМ, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня. Кроме того, удалось подбить 2 катера и 305 единиц автомобильной техники.
Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович озвучил количество потерь, которые понесли российские оккупанты в боях за Киев по состоянию на 28 февраля.
Как отметил Арестович, по подтвержденным данным к 14:00 28 февраля на направлениях Ирпень-Житомирская трасса было уничтожено более 200 единиц различной российской военной техники.
«Боже мой, знали бы вы как мы их метелим с утра под Киевом», — заявил он.
Помощь из Европы. Страны-партнеры Украины Болгария, Польша и Словакия передадут 70 самолетов для обороны Украины. Речь идет о военных Миг-29 и Су-25.
Об этом сообщил народный депутат от «ЕС» Алексей Гончаренко на личном Telegram-канале.
«В случае необходимости, они [самолеты] смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания», — написал Гончаренко.
Cколько самолетов поставит каждая страна:
Болгария (Миг-29) — 16 шт;
Болгария (Су-25) — 14 шт;
Польша (Миг-29) — 28 шт;
Словакия (Миг-29) — 12 шт.
«Если один „Призрак Киева“ сбил уже 14 (по последним данным 16. — Ред.) врагов, представляете, что сделает с вражеским войском команда из 70 таких? Друзья, победа сама просится к нам!» — подбодрил украинцев народный избранник.