Поступил в продажу четырехколесный электросамокат, использующий автомобильные технологии — Finance.ua
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Поступил в продажу четырехколесный электросамокат, использующий автомобильные технологии

Технологии&Авто
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Поступил в продажу четырехколесный электросамокат, использующий автомобильные технологии
Поступил в продажу четырехколесный электросамокат, использующий автомобильные технологии, Фото: carscoops.com
Британский стартап D-Fly, стремящийся стать Segway в секторе самокатов, представил Dragonfly — электрический самокат с техническими характеристиками автомобиля премиум класса.
Он имеет полностью независимую подвеску на двойных рычагах всех четырех колес, уникальную платформу из углеродного волокна и 10-дюймовые шины. Гидравлическая подвеска регулируется и имеет полное шарнирное соединение, чтобы обеспечить водителю комфорт во время поездок и справиться со скачками через бордюр.
Также есть фары «автомобильного класса», указатели поворота, звуковой сигнал, цифровой бортовой компьютер и голосовая навигация. Для безопасности есть сигнализация, GPS-трекер и смарт-бокс, отключающий электропривод до ввода PIN-кода.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Существует также вариант рулевого управления четырьмя колесами с запатентованной компанией трехмерной системой рулевого управления с использованием наклона. То есть, у этого D-Fly можно настроить руль и величину наклона в соответствии со своим стилем вождения.
Электросамокат доступен в двух комплектациях: DF нацелен на городскую мобильность, тогда как DFX якобы разработан для бездорожья. Впрочем, его дополнения ограничиваются только более широкими крыльями, стойками спереди и сзади и рукоятками.
По материалам:
Телеканал 24
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