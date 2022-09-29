Поступил в продажу четырехколесный электросамокат, использующий автомобильные технологии — Finance.ua

Поступил в продажу четырехколесный электросамокат, использующий автомобильные технологии Сегодня 23:31 — Технологии&Авто

Поступил в продажу четырехколесный электросамокат, использующий автомобильные технологии, Фото: carscoops.com

Британский стартап D-Fly, стремящийся стать Segway в секторе самокатов, представил Dragonfly — электрический самокат с техническими характеристиками автомобиля премиум класса.

Он имеет полностью независимую подвеску на двойных рычагах всех четырех колес, уникальную платформу из углеродного волокна и 10-дюймовые шины. Гидравлическая подвеска регулируется и имеет полное шарнирное соединение, чтобы обеспечить водителю комфорт во время поездок и справиться со скачками через бордюр.

Также есть фары «автомобильного класса», указатели поворота, звуковой сигнал, цифровой бортовой компьютер и голосовая навигация. Для безопасности есть сигнализация, GPS-трекер и смарт-бокс, отключающий электропривод до ввода PIN-кода.

Фото: carscoops.com

Существует также вариант рулевого управления четырьмя колесами с запатентованной компанией трехмерной системой рулевого управления с использованием наклона. То есть, у этого D-Fly можно настроить руль и величину наклона в соответствии со своим стилем вождения.

Электросамокат доступен в двух комплектациях: DF нацелен на городскую мобильность, тогда как DFX якобы разработан для бездорожья. Впрочем, его дополнения ограничиваются только более широкими крыльями, стойками спереди и сзади и рукоятками.

Телеканал 24 По материалам:

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