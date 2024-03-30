Поставки iPhone упали на самом важном зарубежном рынке — Finance.ua

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Поставки iPhone упали на самом важном зарубежном рынке

Фондовый рынок
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Поставки iPhone упали на самом важном зарубежном рынке
Поставки iPhone упали на самом важном зарубежном рынке
В феврале этого года поставки смартфонов iPhone от компании Apple упали примерно на 33% по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о продолжении снижения спроса на флагманское устройство на важнейшем зарубежном рынке компании.
Об этом сообщает Bloomberg.
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По правительственным данным КНР, иностранные бренды отгрузили всего около 2,4 миллионов смартфонов в прошлом месяце. На это повлияло более позднее время празднования Нового года.
Большая часть этих смартфонов приходится на устройства Apple, как единственного зарубежного игрока со значительной долей рынка.
Отмечается, что объем поставок снижался два месяца подряд.
Как сообщает Китайская академия информационно-коммуникационных технологий, в январе компания отгрузила около 5,5 млн единиц, что примерно на 39% меньше телефонов, чем в предыдущем году.
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Примечательно, что общий китайский рынок смартфонов также сократился почти на треть в феврале, что иллюстрирует более широкое нежелание потребителей тратить деньги на товары не первой необходимости.
По прогнозу экспертов, ожидается рост в течение года, однако продажи iPhone продолжат ухудшаться.
Аналитики Jefferies во главе с Эдисоном Ли (Edison Lee) в своем отчете отметили, что iPhone лидирует на рынке, падение которого за год составило более 20%.
По материалам:
Економічна Правда
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