Названы модели iPhone, которые чаще всего выбирают пользователи, переходящие с Android — Finance.ua

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Названы модели iPhone, которые чаще всего выбирают пользователи, переходящие с Android

Технологии&Авто
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Названы модели iPhone, которые чаще всего выбирают пользователи, переходящие с Android
Названы модели iPhone, которые чаще всего выбирают пользователи, переходящие с Android
Переход с одной операционной системы на другую — это всегда серьезный шаг. Несмотря на свою сложность, многочисленные сообщения от пользователей говорят о том, что сделать такой шаг никогда не поздно. Недавно появилось исследование, проливающее свет на модели iPhone, которые выбирают люди, переходящие с Android-устройств, и, наоборот, вероятно, существует список, в котором подробно описаны популярные телефоны Android среди тех, кто переходит с Apple.
Согласно последним данным, iPhone 14 и его Plus-вариант господствуют среди тех, кто переходит с Android, выбирают более 26% таких людей. За ними следуют устройства серии Pro, набирающие до 25% переходящих пользователей.
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Что интригует в этом отчете, так это отсутствие энтузиазма по поводу последней серии iPhone 15. Это может быть связано с тем, что люди, переходящие с Android, ранее пользовались Android-устройствами среднего уровня, что делает обновление достаточным. Однако последние модели по-прежнему привлекают заметную долю пользователей, составляя 12%.
Эта история не ограничивается iPhone 14 и его аналогами. Даже iPhone SE и iPhone 12 стали свидетелями «миграции» пользователей Android в 2023 году.
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Это не первый случай отставания Android-устройств. Недавнее исследование показало, что семь самых продаваемых телефонов в США — это iPhone, а устройства на базе Android занимают три нижние ступени, преимущественно среди бюджетных предложений.
По материалам:
iTechua
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