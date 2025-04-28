Пошлины Трампа создают риск дефицита электроники в США — Pegatron Сегодня 20:30 — Мир

Пошлины Трампа создают риск дефицита электроники в США — Pegatron

Тайваньская компания Pegatron, один из ключевых поставщиков Apple и Dell, заявила, что пошлины президента Дональда Трампа создают неопределенность на рынке США и угрожают дефицитом потребительской электроники, пишет Reuters.

По словам главы Pegatron Т. Х. Тунга, из-за постоянных изменений в таможенной политике американские ритейлеры не могут принимать решения по заказам, что может привести к пустым полкам в магазинах уже через несколько месяцев.

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Недавно Трамп временно приостановил часть тарифов против Вьетнама, Индонезии и Индии — стран, где у Pegatron расположены производства. Однако общая 10% пошлина на импорт в США остается в силе, и это сдерживает импортеров от увеличения поставок. Тунг считает, что предприниматели могут воздерживаться от активных действий, ожидая возможной полной отмены тарифов.

В то же время Тунг подчеркнул, что Pegatron не будет менять свои долгосрочные стратегии из-за краткосрочных торговых ограничений. Компания продолжает диверсификацию производственных мощностей, расширяя присутствие в Юго-Восточной Азии и Мексике. Он также добавил, что решения о новых производственных площадках принимаются в сотрудничестве с заказчиками.

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По словам Тунга, тарифы Трампа нарушили стабильность глобальных цепей поставок, однако другие страны пока не следуют такой политике. Pegatron планирует и далее ориентироваться на долгосрочное развитие и сотрудничество с международными клиентами, несмотря на экономическую и торговую неопределенность, вызванную США.

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