Пошлины Трампа создают риск дефицита электроники в США — Pegatron — Finance.ua
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Пошлины Трампа создают риск дефицита электроники в США — Pegatron

Мир
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Пошлины Трампа создают риск дефицита электроники в США — Pegatron
Пошлины Трампа создают риск дефицита электроники в США — Pegatron
Тайваньская компания Pegatron, один из ключевых поставщиков Apple и Dell, заявила, что пошлины президента Дональда Трампа создают неопределенность на рынке США и угрожают дефицитом потребительской электроники, пишет Reuters.
По словам главы Pegatron Т. Х. Тунга, из-за постоянных изменений в таможенной политике американские ритейлеры не могут принимать решения по заказам, что может привести к пустым полкам в магазинах уже через несколько месяцев.
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Недавно Трамп временно приостановил часть тарифов против Вьетнама, Индонезии и Индии — стран, где у Pegatron расположены производства. Однако общая 10% пошлина на импорт в США остается в силе, и это сдерживает импортеров от увеличения поставок. Тунг считает, что предприниматели могут воздерживаться от активных действий, ожидая возможной полной отмены тарифов.
В то же время Тунг подчеркнул, что Pegatron не будет менять свои долгосрочные стратегии из-за краткосрочных торговых ограничений. Компания продолжает диверсификацию производственных мощностей, расширяя присутствие в Юго-Восточной Азии и Мексике. Он также добавил, что решения о новых производственных площадках принимаются в сотрудничестве с заказчиками.
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По словам Тунга, тарифы Трампа нарушили стабильность глобальных цепей поставок, однако другие страны пока не следуют такой политике. Pegatron планирует и далее ориентироваться на долгосрочное развитие и сотрудничество с международными клиентами, несмотря на экономическую и торговую неопределенность, вызванную США.
По материалам:
mezha.media
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