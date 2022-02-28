Поможем Красному Кресту — Finance.ua

ПРОМО

Поможем Красному Кресту

Сегодня 17:27 — Личные финансы

Красный Крест помогает украинцам, но и ему нужна помощь. Организация открыла сбор средств, чтобы оказывать помощь мирному населению. Юнекс Банк присоединяется к инициативе.

мобильном приложении UnexBank Online уже работает упрощенный способ отправить донат Красному Кресту.

Жми Оплата услуг в приложении, выбирай там — Помощь Красному кресту. Укажи сумму доната, напиши несколько слов в поддержку Украины в поле Параметры платежа и на следующий день деньги будут доступны на спецсчете Красного Креста.

Помни — не бывает маленькой или большой помощи. Каждая гривна имеет значение.

Вместе победим!

Слава Украине!

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