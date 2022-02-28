Поможем Красному Кресту — Finance.ua

Поможем Красному Кресту
Сегодня 17:27 — Личные финансы
Красный Крест помогает украинцам, но и ему нужна помощь. Организация открыла сбор средств, чтобы оказывать помощь мирному населению. Юнекс Банк присоединяется к инициативе.
В мобильном приложении UnexBank Online уже работает упрощенный способ отправить донат Красному Кресту.
Жми Оплата услуг в приложении, выбирай там — Помощь Красному кресту. Укажи сумму доната, напиши несколько слов в поддержку Украины в поле Параметры платежа и на следующий день деньги будут доступны на спецсчете Красного Креста.
Помни — не бывает маленькой или большой помощи. Каждая гривна имеет значение.
Вместе победим!
Слава Украине!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Email рассылка Finance.uaКоротко про главное за день