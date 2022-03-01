Помогаем Вооруженным Силам Украины! — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
ПРОМО

Помогаем Вооруженным Силам Украины!

Вчера 19:32Кредит&Депозит
13
Мы сделали возможной помощь нашей армии в несколько кликов в мобильном приложении FreeBank Банка Кредит Днепр.
В настоящее время опция доступна для версии iOS. Версия Android находится станет доступной в ближайшее время.
Чтобы произвести платеж для ВСУ:
1) Убедитесь, что у вас обновленная версия FreeBank
2) Нажмите баннер «Поддерживаем Вооруженные Силы Украины».
3) Выберите карту или счет, с которого списать средства, и сумму перевода
В единстве наша сила. Итого победим!
Мы сделали возможной помощь нашей армии в несколько кликов в мобильном приложении FreeBank Банка Кредит Днепр.
В настоящее время опция доступна для версии iOS. Версия Android находится станет доступной в ближайшее время.
По материалам: Банк Кредит Дніпро
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.