Помогаем Вооруженным Силам Украины! — Finance.ua

ПРОМО

Помогаем Вооруженным Силам Украины!

Мы сделали возможной помощь нашей армии в несколько кликов в мобильном приложении FreeBank Банка Кредит Днепр.

В настоящее время опция доступна для версии iOS. Версия Android находится станет доступной в ближайшее время.

Чтобы произвести платеж для ВСУ:

1) Убедитесь, что у вас обновленная версия FreeBank

2) Нажмите баннер «Поддерживаем Вооруженные Силы Украины».

3) Выберите карту или счет, с которого списать средства, и сумму перевода

В единстве наша сила. Итого победим!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью