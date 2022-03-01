Помогаем Вооруженным Силам Украины! — Finance.ua

Помогаем Вооруженным Силам Украины!
Вчера 19:32 — Кредит&Депозит
Мы сделали возможной помощь нашей армии в несколько кликов в мобильном приложении FreeBank Банка Кредит Днепр.
В настоящее время опция доступна для версии iOS. Версия Android находится станет доступной в ближайшее время.
Чтобы произвести платеж для ВСУ:
1) Убедитесь, что у вас обновленная версия FreeBank
2) Нажмите баннер «Поддерживаем Вооруженные Силы Украины».
3) Выберите карту или счет, с которого списать средства, и сумму перевода
В единстве наша сила. Итого победим!
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