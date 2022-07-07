Получить пенсию при помощи денежного перевода: как это сделать — Finance.ua
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Получить пенсию при помощи денежного перевода: как это сделать

Личные финансы
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Пенсионеры, получавшие пенсионные выплаты через почтовые отделения и временно сменившие место жительства, могут получить пенсию при помощи денежного перевода.
Получить пенсию можно:
  • Через внутренние переводы АО «Укрпочта».
Для этого нужно позвонить на Укрпочту по телефону 0 800 300 545 и выбрать кнопку 2 — раздел «Пенсии, социальные выплаты и субсидии» (все звонки бесплатные) или в контакт-центр Пенсионного фонда по номерам: 0-800-503-753, −281-08-70 или 044-281-08-71.
  • Через платежную систему «Швидка копійка» в любом отделении «Ощадбанка».
Для получения перевода необходимо предъявить паспорт и идентификационный номер. Если вы хотите получить деньги в отделении другого банка, нужно обратиться с соответствующим запросом на горячую линию Ощадбанка по номеру: 0 800 210 800.
Напомним, украинцы, не имеющие достаточно стажа для пенсии, имеют полное право на социальную пенсию по возрасту. Такие выплаты можно оформить по достижении 65 лет.
Каждый год в Украине повышаются требования к пенсионному возрасту. Так, в 2022 году для выхода на заслуженный отдых в 60 лет нужно проработать официально 29 лет. Для тех, кто не имеет достаточного количества стажа, предусмотрена социальная помощь.

Справка Finance.ua:

  • с 1 июля 2022 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — с 2481 гривны до 2600 гривен. Соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных пособий.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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