Пользователи macOS Sequoia получили новую функцию, давно доступную на Windows — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пользователи macOS Sequoia получили новую функцию, давно доступную на Windows

Технологии&Авто
23
Пользователи macOS Sequoia получили новую функцию, давно доступную на Windows
Пользователи macOS Sequoia получили новую функцию, давно доступную на Windows
Пользователи компьютеров Apple теперь могут удобно разбивать экран на несколько частей, аналогично функции, которая уже давно доступна на Windows. Благодаря новой функции window tiling в macOS Sequoia, пользователи могут одновременно работать с разными программами, разделяя экран на 2 или 4 части.
Об этом пишет The Verge.

Как активировать функцию

Функцию window tiling можно активировать несколькими разными способами.
Читайте также
Самый легкий — переместив курсор вверх к зеленой кнопке зума (слева от любого открытого окна).
Тогда появится выбор вариантов мозаики: раскрыть окно, привязать его к краю экрана, разместить в одной четверти экрана.
Также можно просто перетащить открытое окно в один из краев — тогда оно займет половину экрана.
Читайте также
Если потянуть вверх — заполнится весь экран, а если в верхний или нижний угол — четверть экрана.
Такой способ позволяет управлять только одним окном, так что другие не займут свободные места в мозаике в соответствии с размером.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.