Пользователи macOS Sequoia получили новую функцию, давно доступную на Windows — Finance.ua

Пользователи macOS Sequoia получили новую функцию, давно доступную на Windows 27.10.2024, 00:12 — Технологии&Авто

Пользователи macOS Sequoia получили новую функцию, давно доступную на Windows

Пользователи компьютеров Apple теперь могут удобно разбивать экран на несколько частей, аналогично функции, которая уже давно доступна на Windows. Благодаря новой функции window tiling в macOS Sequoia, пользователи могут одновременно работать с разными программами, разделяя экран на 2 или 4 части.

Об этом пишет The Verge.

Как активировать функцию

Функцию window tiling можно активировать несколькими разными способами.

Читайте также Microsoft выпускает Windows для iPhone, Mac и Android

Самый легкий — переместив курсор вверх к зеленой кнопке зума (слева от любого открытого окна).

Тогда появится выбор вариантов мозаики: раскрыть окно, привязать его к краю экрана, разместить в одной четверти экрана.

Также можно просто перетащить открытое окно в один из краев — тогда оно займет половину экрана.

Читайте также Apple запускает массовое производство новых MacBook Pro

Если потянуть вверх — заполнится весь экран, а если в верхний или нижний угол — четверть экрана.

Такой способ позволяет управлять только одним окном, так что другие не займут свободные места в мозаике в соответствии с размером.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.