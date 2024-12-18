Польша предоставит Украине пакет помощи на €100 миллионов — Finance.ua
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Польша предоставит Украине пакет помощи на €100 миллионов

Казна и Политика
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Польша предоставит Украине пакет помощи на €100 миллионов
Польша предоставит Украине пакет помощи на €100 миллионов
Польша выделит Украине новый пакет помощи на общую сумму €100 млн.
Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во Львове в ходе совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции.
«Это будет примерно €100 млн в донации в пределах 45-го пакета», — сказал Туск.
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По словам Туска, помощь поступит в январе следующего года.
Мы не можем дать всё. В каком-то смысле мы тоже прифронтовое государство. Польша все чаще становится объектом диверсий, саботажа, направленных непосредственно против наших граждан, нашего государства", — отметил польский премьер-министр.
Туск также сообщил, что Польша готовит реализацию проекта оснащения украинских бригад.
По материалам:
theБабель
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