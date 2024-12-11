Первый кейс на $5 млн. Украина и Польша договорились о возврате арестованных средств — Finance.ua

Первый кейс на $5 млн. Украина и Польша договорились о возврате арестованных средств Сегодня 20:19 — Казна и Политика

Первый кейс на $5 млн. Украина и Польша договорились о возврате арестованных средств

Украина и Польша согласовали процедуру возвращения арестованных средств. Первый практический кейс касается возврата более 5 миллионов долларов США.

Об этом сообщила глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.

«Согласовали практические механизмы выполнения судебных решений обеих стран по возврату более 5 миллионов долларов США, которые были незаконно выведены из Украины», — говорится в сообщении.

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Возврат средств планируется осуществить двумя путями: в качестве вещественных доказательств или в рамках международной правовой помощи. Несмотря на попытки создания препятствий со стороны заинтересованных лиц, обе страны имеют достаточно правовых инструментов для успешного завершения процесса.

Польша станет первой страной, на практике реализующей механизм возврата арестованных средств с зарубежных счетов. Это продемонстрирует миру, что такие механизмы действительно работают.

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«Важно, что польский процессуальный прокурор по делу подтвердил готовность польской стороны обеспечить возврат средств в Украину, что свидетельствует о высоком уровне взаимодействия между правоохранительными органами обеих стран и совместном стремлении к восстановлению справедливости», — подчеркнула Дума.

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