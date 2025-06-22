Покупательная способность минимальной зарплаты: кто лидирует в ЕС — Finance.ua

Покупательная способность минимальной зарплаты: кто лидирует в ЕС Сегодня 13:09 — Мир

Покупательная способность минимальной зарплаты: кто лидирует в ЕС

Размер минимальной зарплаты может существенно отличаться в разных странах Европы. Этот показатель отражает экономическое состояние страны и уровень жизни граждан. Однако ключевым фактором является покупательная способность, то есть реальное значение заработной платы с учетом стоимости жизни.

Где получают больше всего в ЕС, рассказывает inpoland.

В каких странах ЕС самая большая минималка

Наибольшую минимальную заработную плату по номинальному размеру получают граждане Люксембурга — 2638 евро в месяц.

В пятерку стран Европы с высокими минималками также входят:

Ирландия — 2282 евро;

Нидерланды — 2193 евро;

Германия — 2161 евро;

Бельгия — 2070 евро.

В Польше минималка составляет 1091 евро. Этот показатель ниже, чем у лидеров, однако выше, чем в Португалии (1015 евро) и Чехии (826 евро), и уступает только Словении (1278 евро) среди стран Центральной Европы.

Меньшие минималки получают в Литве (1038 евро) и Чехии (826 евро).

Где самая высокая покупательная способность

С учетом покупательной способности рейтинг выглядит несколько иначе:

Германия — 1992 евро;

Люксембург — 1969 евро;

Нидерланды — 1875 евро.

Польша занимает 7-е место с покупательной способностью в 1523 евро, опережая Испанию (1517 евро), Словению (1427 евро) и Румынию (1340 евро).

Некоторые страны ЕС, в частности, Италия, Австрия и Швеция, вообще не имеют законодательно установленной минимальной зарплаты. Однако данные свидетельствуют: Центральная и Восточная Европа, в частности Польша, уверенно сокращают экономический разрыв с Западом — не только по номинальным показателям, но и реальному уровню жизни.

Что в Украине

Правительство рассматривает возможность повышения минимальной зарплаты, которая не изменялась с апреля 2024 года и составляет 8 тыс. гривен, о чем свидетельствует проект бюджетной декларации на 2026−2028 годы.

В I квартале 2025 года средняя зарплата в Украине составила 23 460 грн ($562), что почти на четверть (24,1%) больше прошлогоднего.

75% украинцев постоянно покупают продукцию по сниженной цене и готовы сменить привычные магазины ради более выгодной цены.

inpoland По материалам:

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