Покупательная активность украинцев в сентябре: анализ от НБУ — Finance.ua
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Покупательная активность украинцев в сентябре: анализ от НБУ

Казна и Политика
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Покупательная активность украинцев в сентябре: анализ от НБУ
Покупательная активность украинцев в сентябре: анализ от НБУ
В сентябре 2024 года потребительский спрос в Украине демонстрировал устойчивость, несмотря на незначительное ухудшение потребительских настроений и повышение инфляции. Это частично объясняется уменьшением продолжительности воздушных тревог и воздействием валютных колебаний.
Об этом говорится в сентябрьском отчете Национального банка.

Спрос на товары в сентябре на фоне инфляционных процессов

Как отмечают в Нацбанке, в сентябре поддержали торговлю снижение продолжительности воздушных тревог и продление сезона школьных закупок.
В частности, уровень онлайн-заказов товаров хоть и ниже начала года, однако все равно высокий. По сравнению с февралем 2022 года больше на около 180%.
В то же время, в начале года по сравнению с довоенным уровнем был выше на 240%.
Покупательная активность украинцев в сентябре: анализ от НБУ
Продажи новых автомобилей в сентябре снизились на 30% в месяц и на 1,7% в год после стремительного роста в августе на фоне ожидаемых налоговых изменений.
Покупательная активность украинцев в сентябре: анализ от НБУ
В то же время, Национальный банк фиксирует незначительное ухудшение потребительских настроений, однако спрос остается достаточно стабильным.
Покупательная активность украинцев в сентябре: анализ от НБУ
Дальнейший рост ритейла сдерживает дефицит кадров и ухудшение ситуации в юго-восточных регионах, добавили в НБУ.
Напомним, в Украине ускорилась продовольственная инфляция. Это обусловлено возобновлением роста цен на сырые продукты из-за сокращения предложения в результате засухи.
Цены на обработанные продукты также повышались из-за удорожания сырья, роста затрат на энергоносители и зарплаты. В сентябре годовая инфляция достигла 8%.
Кроме того, большинство непродовольственных товаров подорожали из-за валютного курса. В то же время, цены на одежду и обувь снижались из-за усиленной конкуренции импортной и отечественной продукции.

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По материалам:
Novyny.live
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