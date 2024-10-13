Покупательная активность украинцев в сентябре: анализ от НБУ — Finance.ua

Покупательная активность украинцев в сентябре: анализ от НБУ
В сентябре 2024 года потребительский спрос в Украине демонстрировал устойчивость, несмотря на незначительное ухудшение потребительских настроений и повышение инфляции. Это частично объясняется уменьшением продолжительности воздушных тревог и воздействием валютных колебаний.
Об этом говорится в сентябрьском отчете Национального банка.
Спрос на товары в сентябре на фоне инфляционных процессов
Как отмечают в Нацбанке, в сентябре поддержали торговлю снижение продолжительности воздушных тревог и продление сезона школьных закупок.
В частности, уровень онлайн-заказов товаров хоть и ниже начала года, однако все равно высокий. По сравнению с февралем 2022 года больше на около 180%.
В то же время, в начале года по сравнению с довоенным уровнем был выше на 240%.
Продажи новых автомобилей в сентябре снизились на 30% в месяц и на 1,7% в год после стремительного роста в августе на фоне ожидаемых налоговых изменений.
В то же время, Национальный банк фиксирует незначительное ухудшение потребительских настроений, однако спрос остается достаточно стабильным.
Дальнейший рост ритейла сдерживает дефицит кадров и ухудшение ситуации в юго-восточных регионах, добавили в НБУ.
Напомним, в Украине ускорилась продовольственная инфляция. Это обусловлено возобновлением роста цен на сырые продукты из-за сокращения предложения в результате засухи.
Цены на обработанные продукты также повышались из-за удорожания сырья, роста затрат на энергоносители и зарплаты. В сентябре годовая инфляция достигла 8%.
Кроме того, большинство непродовольственных товаров подорожали из-за валютного курса. В то же время, цены на одежду и обувь снижались из-за усиленной конкуренции импортной и отечественной продукции.
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